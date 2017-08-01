Не сів у тюрму аукціоніст, який отримав хабар $147 тисяч за продаж приміщення у Василькові

Екс-заступник начальника управління з програми приватизації ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» Анатолій Сторчеус засуджений до 5 років умовно за отримання у 2008 році від приватного підприємця $147 тис. Про це свідчить вирок Печерського райсуду м. Києва від 14 липня.

Навесні 2008 року Сторчеус увійшов до складу аукціонної комісії з продажу комунального приміщення площею 630 кв м по вул. Соборна, 60 у м. Васильків Київської області. Він був ведучим цих торгів на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа».

На перші торги прийшло 5 учасників. На них переміг приватний підприємець. Але підписувати договір і сплачувати гроші він відмовився, оскільки у ході торгів сильно підвищив ціну.

Перед другими торгами цей підприємець зустрівся зі Сторчеусом у кафе, де розповів останньому про те, що він скупив весь тираж газети «Життя і слово», в якій було опубліковане оголошення про проведення згадуваного аукціону та таким чином має всі реальні можливості щодо перемоги на аукціоні.

Дізнавшись про це, Сторчеус, посилаючись на можливість занести гроші директору ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» Юрію Тараторіну, запропонував підприємцю надати йому $150 тис. за позитивне рішення на торгах.

Аукціон відбувся 5 травня 2008 року. Участь у ньому брав лише підприємець і його теща. У результаті він переміг з ціною продажу будівлі 2,96 млн грн. Після торгів Сторчеус і підприємець поїхали до будинку чиновника, де останній отримав $147 тис. (на той час це 742 тис. грн), після чого був одразу затриманий. Ціна була меншою, оскільки сторони раніше узгодили таке зменшення на $3 тис.

Сторчеус у суді не оспорював факту незаконного отримання від підприємця $147 тис. При цьому він підкреслював, що не мав можливості впливати на результат прилюдних торгів, оскільки заявки учасників приймав не він, рішення про допуск до торгів приймалося колегіальним органом, і підпис свій на документах він ставив разом з іншими посадовцями.

Приватний підприємець у суді підтвердив, що Сторчеус у кафе «озвучив суму 150 000 доларів США, оскільки останній (Сторчеус – прим.) зазначав, що потрібні гроші, так як ці гроші вимагає від нього його керівництво». Для чого він передавав гроші Сторчеусу, для вчинення яких саме дій, підприємець сказати в суді не зміг.

За словами підприємця, його дуже обурила сума, яку назвав Сторчеус, тому він звернувся із заявою до СБУ. Для вручення коштів підприємець надав власних $47 тис, а $100 тис видала СБУ.

Прокуратура м. Києва звинуватила Сторчеуса в отриманні хабара по ч.3 ст.368 КК «в редакції 2001 року). А суд дійшов висновку, що дії екс-службовця треба кваліфікувати як одержання грошових коштів в особливо великому розмірі без ознак хабарництва (в редакції ст.368-2 КК від 07.04.2011). Суд виходив з того, що Сторчеус отримав майнову вигоду без умови виконання будь-яких дій з використанням свого службового становища. Більше того, він і не мав можливості впливати на хід торгів. На думку суду, такі дії є незаконним збагаченням.

Суд визнав як пом’якшувальну обставину для Сторчеуса визнання ним вини з моменту затримання. Крім того, суд взяв до уваги позитивні характеристики Сторчеуса і відсутність важких наслідків від вчиненого, а також те, що він понад рік відсидів в СІЗО (05.05.2008 по 25.08.2009).

У підсумку суд засудив Сторчеуса до 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права займати посади на 3 роки. Іспитовий строк суд встановив для нього у 3 роки.

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