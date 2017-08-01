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Фірмі ще й заплатять 1 гривню за утилізацію конфіскованого спирту, якого вистачить на 65 тисяч пляшок горілки

01 Серпня 2017

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області 27 липня уклало угоду з ТОВ «Еко терра» на послуги утилізації конфіскованого майна. Вартість послуг оцінена у 1 гривню. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено утилізацію спирту у 22 резервуарах кубічної форми ємкістю 1 м. куб.

Початково замовник встановив ціну закупівлі у 10 тис грн. Однак угоду підписали вже за ціною 1 гривня.

22 кубометрів спирту (22 тис літрів) вистачить для виготовлення 65 тисяч півлітрових пляшок горілки.

Закупівля послуг утилізації спирту проводились як допорогова, без проведення відкритих торгів.

ТОВ «Еко терра» з смт Калинівка Васильківського району Київської області записана за Володимира Романчука з села Червоне Заріччя Яготинського району Київської області. Директором є Станіслав Куцевол.

Раніше фірма виграла низку незначних підрядів на вилучення відходів пологового будинку в Запоріжжі, Аграрної академії в Полтаві та на знищення незапитаних вантажів аеропорту «Бориспіль».

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