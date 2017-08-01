Фірма нардепа з Опоблоку без тендеру замінить вікна в палаці культури в Лисичанську

Відділ культури Лисичанської міської ради (Луганська обл) 12 липня за неконкурентною процедурою уклав договір з ТОВ «А.С.Д. Енерго» щодо капітального району палацу культури вартістю 397 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Заплановано до 25 грудня відремонтувати КЗ «ПК ім.В.М.Сосюри м.Лисичанська» на вул. Героїв Сталінграду, в будівлі будуть замінені вікна на металопластикові та облаштовані відкоси.

До початку виконання робіт замовник зобов’язався перерахувати фірмі 70% від загальної суми угоди на закупівлю матеріалів.

ТОВ «А.С.Д. Енерго» зареєстрована за адресою депутатській приймальні народного депутата від «Опозиційного блока» Сергія Дунаєва – м.Лисичанськ, вул. Сосюри, 349. Її власниками через ланцюжок фірм є сам Сергій Дунаєв та його син Артем Сергійович Дунаєв, ініціалам якого відповідає і абревіатура в назві фірми «А.С.Д.».

Згідно даних з «Прозорро», «А.С.Д. Енерго» тільки за поточний 2017 рік отримало замовлень від Лисичанської міської ради на заміну вікон на суму 5,41 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговую процедурою.

Нагадаємо, партія «Опозиційний блок» в Лисичанській міській раді має свого міського голову та більшість – 24 із 36 депутатів.

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