ЧАЕС дала 73 мільйони на підстанцію з трансформаторами, вдвічі дорожчими за ціни «Укренерго»

ДСП «Чорнобильська АЕС» 28 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техностар» будівельні роботи на 72,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають реконструювати підстанцію 110/6 кВ зони санітарної охорони.

Вишукувальні, проектувальні, будівельні роботи, експертиза та авторський нагляд коштують 6,07 млн грн., вітчизняне обладнання – 50,55 млн грн., імпортне обладнання – 16,16 млн грн. Субпідрядник ТОВ «ДЕМП» виконає проектно-вишукувальні роботи, а ТОВ «ВТФ «Азовпроммонтаж» – протипожежні роботи. Гарантійний строк становить десять років.

Найбільша сума в 27,21 млн грн. піде на комплект із 50 комірок 6 кВ по 544 тис грн./шт.

Із монтажем будівля пристрою комплектного розподільчого зовнішнього обійдеться у 5,23 млн грн., а будівля загально-станційного пункту керування – у 1,50 млн грн.

Трифазні елегазові трансформатори струму 110 кВ TAG 123 коштують 478 тис грн./шт. У травні ДП «НЕК «Укренерго» замовило їх у ДочП з 100% ІІ «Сіменс Україна» принаймні вдвічі дешевше – по 164-219 тис грн./шт. залежно від місця поставки по Україні.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 15,00 млн грн.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,60 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» і ТОВ «Південна енергетична компанія», які знижували ціни під час аукціону, на відміну від переможця.

Харківський «Техностар» належить Андрію Шинкару, Юрію та Олександру Чубукам. Раніше серед засновників також були Олександра Чубук, Віталій Довбій і панамська фірма «Гарвані Груп Корпорейшн».

Юрію Чубуку та Андрію Шинкару також належить ТОВ «Завод високовольтної апаратури» з Харкова. У свою чергу Шинкар володіє ТОВ «Високовольтний сервіс» і нині ліквідованим ТОВ «Високовольтний сервісний центр». Крім того, Юрій Чубук є засновником ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Енергія», ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Велес», ТОВ «Покровська садиба» та припинених ТОВ «ТПК «Бум» і ТОВ «Атос Інвестгруп».

У 2014 р. Юрій Чубук балотувався до ВР від 168 округу, але програв Валерію Писаренку.

«Київська енергетична будівельна компанія» («КЕБК») зареєстрована у Вишгороді Київської області. Нині засновниками є Алла Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».

Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».

Одеською «Південною енергетичною компанією» володіють Юрій та Алла Малярчуки, кіпрський офшор «Рексміт лімітед (Rexmith limited)» та Валентин Зарубін із Казахстану.

Юрій Малярчук є співзасновником кінноспортивного клубу «Богнатово» на Одещині.

Зарубін був відомий як президент Казахського АТ «Казременерго», теж родом з Одеси.

Раніше частка Зарубіна належала росіянину Володимиру Шугайлу, відомому як замначальника комерційного управління «Нафтогазової компанії «Ітера» (Росія), яка у 1990-х роках постачала туркменський газ в Україну. Власник «Ітери» мільярдер Ігор Макаров у 2014 році продав компанію державній «Роснефти».

Найменування імпортного обладнання Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Загальна вартість, грн. із ПДВ Вимикач триполю­сний елегазовий 110 кВ GL 312 F1 шт. 2 1 191 483,76 2 382 967,52 Заземлювач DVA 123 шт. 2 421 266,13 842 532,26 ОПН РСА3-108-L21-Е1-М8 шт. 12 77 660,27 931 923,24 ОПН РСА3-72-L21-Е1-М8 шт. 2 72 463,12 144 926,24 ОПН б кВ МУК-8 шт. 6 19 303,70 115 822,20 Роз’єднувач три­полюсний 110 кВ з двома ЗН S2DА2T126 к-т 4 798 282,24 3 193 128,96 Роз’єднувач три­полюсний 110 кВ з одним ЗН S2DАТ126 к-т 2 734 787,92 1 469 575,84 Трансформатор струму елегазовий 110 кВ, 3-х фаз TAG 123 шт. 6 478 434,78 2 870 608,68 Трансформатор напруги елегазо­вий 110 кВ, 3-х фаз TVG 123 шт. 6 528 178,93 3 169 073,58 Трансформатори власних потреб 6/0,4 кВ, S=160 кВА EcoОrу шт. 2 518 772,09 1 037 544,18 Усього: 16 158 102,70 Найменування вітчизняного обладнання Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Загальна вартість, грн. із ПДВ Автоматичний вимикач iC60L 2Р 6А Z шт. 1 1 140,50 1 140,50 Акумулятор 12В, 12А/ч шт. 2 360,00 720,00 Акустична система (гучномовець) без регулятора 6АС100ПН шт. 1 327,60 327,60 Акустична система (гучномовець) з регулятором 3АС100ПНр-2П шт. 1 370,80 370,80 Антена пряма AN-GSM-01-SMA-STRAIGHT в комплекті з роз’ємом PL-259/9 – 1 шт. шт. 2 6 375,60 12 751,20 Антена “BOOMERANG 43” в комплекті: Роз’єм BNC-С58Р – 1 шт., антена J40S-G – 1 шт. шт. 1 1 281,60 1 281,60 Апарат телефонний без номеронабирача Тюльпан-01 ЦБ шт. 1 877,20 877,20 Апарат телефонний з тастатурним номеронабирачем PANASONIC KT-TS2362 шт. 1 978,00 978,00 Апарат телефонний загальнопромисловий з тастатурним номеронабирачем ВП-31 ТАШ- 11П, ІР65 шт. 1 5 520,00 5 520,00 Блок живлення оптимальний 24В 5А шт. 1 5 280,00 5 280,00 Будівля ЗПК з монтажем у складі: (Блок модуль 2500×4000 висотою 3000-2шт, Растровий світильник 4×18 Вт-4шт, світильник 100 вт- 2шт, Розетка з зазем- ленням-2шт, Вимикач одноклавішний-2шт, схована електропроводка, кондиціонер SAMSUNG 09 – 2шт, УЗО, вимикач автоматичний , Конвектор електричний 1500Вт- 3шт, внутрішня обшивка стін і стелі оцинкова­ний лист, зовнішня обшивка Металопрофіль оцинкованний 0,45 мм с ПП Згідно шкалі Ral) к-т 1 1 495 344,00 1 495 344,00 Будівля ПКРЗ з монтажем у складі: (Блок модуль 2500×4000 висотою 3000-12шт. Растровий світильник 2×18 Вт-24шт, Світильник 100 вт- 4шт .Розетка з зазе- мленням-6шт, Вимикач одноклавішний- 4шт, схована електропроводка, кондиціонер SAMSUNG 09 -4шт, УЗО, вимикач автоматичний, Конвектор електричний 1500Вт-6шт, внутрішня обшивка стін і стелі оцинкова­ний лист, зовнішня обшивка Металопрофіль оцинко­ваний 0,45 мм с ПП згідно шкалі Ral) к-т 1 5 230 278,00 5 230 278,00 Джерело безперебійного живлення 1,5 кВт, АРС (к-т) шт. 1 36 870,00 36 870,00 Клієнтська ліцензія Microsoft Windows CAL 2012 Server SNGL 100 шт. 0,01 643 392,00 6 433,92 Клавіатура к-т 1 45,60 45,60 Комірки 6 кВ (комплект 50 шт.) шт. 1 27 213 063,60 27 213 063,60 Маніпулятор к-т 1 96,00 96,00 Монітор 24′ шт. 2 3 765,60 7531,20 Операційна система Microsoft Windows Pro 10, ліц. 100 шт. 0,01 755 880,00 7 558,80 Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1 шт. 2 348,00 696,00 Оптичний бокс шт. 2 18 000,00 36 000,00 Ошинування жорстке 110 кВ шт. 4 744 196,80 2 976 787,20 Панель АСУЕ в комплекті: Модуль ЦПУ CPU340-20 MODBUS ENTERNET – 1шт.; Спотове шасі ВМХХВР1200 – 1шт.; Потужний блок живлення змінно­го струму – 1шт.; Цифр. 64вх.24В=Стік – 5шт.; FCN-2HE ЗМ з’єднувальний кабель 24v – 10шт.; Цифр. 16вих реле – 1шт.; Telefast 16 ВХ 2Р LED без реле 272ММ – 10шт.; Реле безконтактне для Telefast=24B – 320шт.; Блок живлення оптимальний 24В 5А – 7шт.; Модуль селективного захисту – 7шт.; Комутатор CONNEXIUM керований 8TX/2SFP – 2шт.; Оптичний модуль CONNEXIUM SFP-LX/LC – 2шт.; Пром ПК стойка 19 4U DD АС бслот сервер – 1шт.; NITY PRO S одна ліцензія, VJC, коробочна верс. з USB ключем,VJC FULL, сер­вер, 15000 T., VJC, клієнт контроля, 1500 Т. Операційна система Microsoft Windows Server R2, ПО Redmin Server 3, ліц., Шафа монтажна Special SF 2000x600x800 – 2шт.; Вентильований цоколь – 4шт.; Опора для плат кабельних вводів – 2шт.; Заглушка – 2шт.; Монтажні стойки 19″ 42U – 6шт.; Універсальні рейки 1 ряд 800 – 6шт.; Перфорована монтажна плата 600×600 – 6шт.; Фіксатор Мб – 6шт.; Елементи кріплен­ня для стойок – 6шт.; Нагрівач 559Вт, 230 В – 2шт.; Термостат вентилятора °С – 4шт.; Монтажна рейка 7, 5×35 2м перфор. – 4шг.; Перемички 20 контактів для 2,5мм, Контактна клема гвинтова 1,5-2,5м – 800шт.; Направляюча для стійки 19″, 250 – 4шт.; Кронштейни 19″ 1U/3U – 2шт. Джерело безперебійного живлення 1,5 кВт, АРС (компл.); Перетворювач напруги 220/220 2,5кВа 50Гц, Навігаційних прийомних ACCUTIME GG, Мультипортовий контролер, 24 порта. КРОН, GPRS термінал, iRZ RUH2B, мультипортовий. Контролер, 24 порта. КРОН, Кабельний канал з кришкою DIN 37×50 2м- 16шт. шт. 1 1 240 800,00 1 240 800,00 Приймально-контрольний V50-F8-07 шт. 1 11 267,40 11 267,40 Приймально-контрольний прилад Тірас-8П шт. 1 3 360,00 3 360,00 Пристрій заповнення азотом шт. 1 24 168,00 24 168,00 Пристрій заповнення елегазом шт. 1 24 168,00 24 168,00 Програмне забезпечення Microsoft Office Home 2016 100 шт. 0.01 353 760,00 3 537,60 Реле міні.4СО, слабкострум.св.діод, 110В RXM4GB2P7 шт. 140 300,00 42 000,00 Реле міні,4СО, слабкострум.св.діод, 230В RXM4GB2P7 шт. 50 300,00 15 000,00 Системний блок (8 Гб ОЗУ, 2 Тб HDD) шт. 1 16 915,20 16 915,20 Сповіщувач пожежний димовий СПД-2 Тірас шт. 10 108,00 1 080,00 Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас шт. 4 134,40 537,60 Трансивер центру прийому тривожних повідомлень V50-RTX шт. 1 10 894,08 10 894,08 Шафа апаратури та щита власних потреб ШН-Ч0-00-75 шт. 1 1 918 308,00 1 918 308,00 Шафа оперативного струму комплектно з АБ та ЗП шт. 1 2 251 608,00 2 251 608,00 Шафи РЗА шт. 8 954 408,00 7 635 264,00 Шинна опора 110 кВ ШОП-110 УХЛ1 шт. 12 21 768,00 261 216,00 Шкаф монтажний SPACIAL SF 600x600x300 шт. 2 4 800,00 9 600,00 Шукач витоку елегазу шт. 1 30 182,40 30 182,40 Щиток освітлювальний НЩОВ-32/12 (компл) шт. 1 3 720,60 3 720,60 Ящик зі знижувальним трансформатором ІР3О, 220/12 ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 шт. 3 660,00 1 980,00 Усього: 50 545 558,10

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