НОВИНИ

31.07.2017

«Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

«Укргазвидобування» роздало третину мільярда на сервіс по бурових розчинах

«Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Урядовці злили Алієву занедбаний офіс поряд з «Океан плазою» під Музей науки

Президентські «Богдани» програли невідомим вантажівкам тендер аваківської Нацгвардії на 23 мільйони

«Максмед» випхав «крюківців» з тендеру на 304 мільйонів, припхавшись з довідкою про продажу одного старого вагону

Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

8,1 мільярда минулого тижня

30.07.2017

Одесити виграли ще 150 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львівщині

У селі на Дніпровщині збудують культурно-спортивний центр за 70 мільйонів по нормальним цінам

Рубіжанська мерія замовил ремонти на мільйон фірмі депутата міськради

Рідна фірма головного благоустрійника Дніпра перед його звільнення отримала 1,5 мільйона на благоустрій

Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

29.07.2017

Прикордонники хочуть за 40 мільйонів купити джипи на чверть дорожче ринку

28.07.2017

Для ахметівського мера Маріуполя орендували автомобілі у завода Ахметова

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

31 Липня 2017

Перший заступник директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Сергій Гомболевський заховав три суміжні квартири загальною площею 286 кв м у ЖК «Рівер Стоун» на столичній Дніпровській набережній, свідоцтво про право власності на які дружина Наталія отримала ще у 2013 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Йдеться про квартири у новобудові на Дніпровській набережній, 14-б у Києві, зданій в експлуатацію у 2012 році. Жінка Гомболевського, Наталія Гомболевська, отримала свідоцтво про право власності на 285 «квадратів» квартирної площі восени 2013 року. Це дві об’єднані квартири загальною площею 202 кв м та одна метражем 83 «квадратів», що розташована поруч.

Хто був формальним власником нерухомості у період з кінця 2013 по середину 2017 – невідомо. Однак, згідно з даними держреєстру нерухомості, 30 червня цього року Наталія Гомболевська зареєструвала право власності на квартири уже на підставі договору дарування, виданого того ж дня.

На ринку середня вартість 1 кв м площі трикімнатної квартири на вулиці Дніпровська набережна, 14б, становить $2300. Орієнтовна вартість квартир Гомболевської – $657 тис. (17 млн грн за курсом НБУ).

У Єдиному реєстрі судових рішень зареєстрована справа щодо поділу майна між Гомболевським та його дружиною, розгляд якої призначений на осінь. З ухвали випливає, що подружжя ділитиме квартири у «РіверСтоуні».

Втім, інформації про розлучення Гомболевських немає. У декларації за 2016 рік Сергій Гомболевський вписав дружину, однак її майно – ні. Зокрема, не згаданим залишився позашляховик дружини Наталії Toyota Land Cruiser Prado 2008 р.в.

Дружина Гомболевського відома як колишній фіндиректор державного аеропорту «Бориспіль» та екс-депутат Бориспільської міської ради від «БЮТ».

Обдарований нерухомістю і син Гомболевських. 30 грудня 2016 року Євген Гомболевський зареєстрував право власності на будинок по вулиці Молодіжній у Борисполі загальною площею 222 кв м, а також оформив власність на землю під ним площею 0,1 га. Підставою для реєстрації майна став договір дарування, а дарувальником – Сергій Гомболевський.

Сам очільник «Украероруху» володіє особняком у Воронкові на 206 кв м, що розташований на ділянці площею 0,12 га та трикімнатною квартирою площею 132 кв м у Печерському районі Києва, на вулиці Анрі Барбюса, 5в. Середня ринкова вартість 1 кв м трикімнатної квартири у новобудові сягає $2690. Квартирні метри Гомболевського коштують в середньому $355 тис (9 млн грн).

За підсумком 2016 року, Сергій Гомболевський задекларував заробітну плату у розмірі 612 тис. Грн, станом на кінець року зафіксував $52 тис. на банківських рахунках, а також повідомив про позичені невідомій особі $40 тис.

Досвід роботи Гомболевського на авіаційних підприємствах сягає близько 20 років, з них 15 років він пропрацював в аеропорту «Бориспіль».

Гомболевський очолив «Бориспіль» у 2014 році, протримавшись на посаді 5 місяців. Припинив трудовий контракт після доручення прем’єра Яценюка міністру інфраструктури Максиму Бурбаку визначитися, чи відповідає займаній посаді керівник аеропорту «Бориспіль».

Наприкінці 2016 року, коли Гомболевський уже займав посаду першого заступника керівника «Украероруху», держпідприємство втратило у «Платинум банку» понад 400 млн грн. Рішення про перерахування грошей прийняли Гомболевський та заступник з розвитку Ігор Касьяненко. Йшлося про два транші – у листопаді та грудні 2016 року. А на початку січня 2017 НБУ визнав «Платинум банк» неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Раніше Гомболевський займав посаду виконавчого директора аеропорту Одеса (2012-2013), реконструкцією якого на той час займалися фірми, пов’язані з основним акціонером «Платинум Банку» Борисом Кауфманом.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину
28 Липня 2017

Сус як лакмус реформ в Апеляційному суді Києва
28 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

31.07.2017

Запоріжжя «Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

Чернівці «Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Київ Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

30.07.2017

Львів Одесити виграли ще 150 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львівщині

Дніпро У селі на Дніпровщині збудують культурно-спортивний центр за 70 мільйонів по нормальним цінам

Луганськ Рубіжанська мерія замовил ремонти на мільйон фірмі депутата міськради

Дніпро Рідна фірма головного благоустрійника Дніпра перед його звільнення отримала 1,5 мільйона на благоустрій

Донецьк Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

28.07.2017

Донецьк Для ахметівського мера Маріуполя орендували автомобілі у завода Ахметова

Харків Лідер відновлення Балаклії узяв 11 мільйонів на коштовний ремонт дитсадка у Вовчанську

Луганськ Луганська ОДА злила 4 мільйони фірмі організації ветеранів АТО, створеній чиновниками ОДА та депутатом

Дніпро «Укропівцю» дали 198 мільйонів за трасу на Дніпропетровщині

27.07.2017

Київ Суд зобов’язав НАБУ завести справу проти Кличка по земельному питанню «Київміськбуду»

Донецьк Комунальники Добропілля заплатять ФОПу 3 мільйони за охоронців з зарплатою 3 200

Київ Фірма естонця за 29 мільйонів почне реконструкцію Київського зоопарку

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ