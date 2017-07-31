Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

Перший заступник директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Сергій Гомболевський заховав три суміжні квартири загальною площею 286 кв м у ЖК «Рівер Стоун» на столичній Дніпровській набережній, свідоцтво про право власності на які дружина Наталія отримала ще у 2013 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Йдеться про квартири у новобудові на Дніпровській набережній, 14-б у Києві, зданій в експлуатацію у 2012 році. Жінка Гомболевського, Наталія Гомболевська, отримала свідоцтво про право власності на 285 «квадратів» квартирної площі восени 2013 року. Це дві об’єднані квартири загальною площею 202 кв м та одна метражем 83 «квадратів», що розташована поруч.

Хто був формальним власником нерухомості у період з кінця 2013 по середину 2017 – невідомо. Однак, згідно з даними держреєстру нерухомості, 30 червня цього року Наталія Гомболевська зареєструвала право власності на квартири уже на підставі договору дарування, виданого того ж дня.

На ринку середня вартість 1 кв м площі трикімнатної квартири на вулиці Дніпровська набережна, 14б, становить $2300. Орієнтовна вартість квартир Гомболевської – $657 тис. (17 млн грн за курсом НБУ).

У Єдиному реєстрі судових рішень зареєстрована справа щодо поділу майна між Гомболевським та його дружиною, розгляд якої призначений на осінь. З ухвали випливає, що подружжя ділитиме квартири у «РіверСтоуні».

Втім, інформації про розлучення Гомболевських немає. У декларації за 2016 рік Сергій Гомболевський вписав дружину, однак її майно – ні. Зокрема, не згаданим залишився позашляховик дружини Наталії Toyota Land Cruiser Prado 2008 р.в.

Дружина Гомболевського відома як колишній фіндиректор державного аеропорту «Бориспіль» та екс-депутат Бориспільської міської ради від «БЮТ».

Обдарований нерухомістю і син Гомболевських. 30 грудня 2016 року Євген Гомболевський зареєстрував право власності на будинок по вулиці Молодіжній у Борисполі загальною площею 222 кв м, а також оформив власність на землю під ним площею 0,1 га. Підставою для реєстрації майна став договір дарування, а дарувальником – Сергій Гомболевський.

Сам очільник «Украероруху» володіє особняком у Воронкові на 206 кв м, що розташований на ділянці площею 0,12 га та трикімнатною квартирою площею 132 кв м у Печерському районі Києва, на вулиці Анрі Барбюса, 5в. Середня ринкова вартість 1 кв м трикімнатної квартири у новобудові сягає $2690. Квартирні метри Гомболевського коштують в середньому $355 тис (9 млн грн).

За підсумком 2016 року, Сергій Гомболевський задекларував заробітну плату у розмірі 612 тис. Грн, станом на кінець року зафіксував $52 тис. на банківських рахунках, а також повідомив про позичені невідомій особі $40 тис.

Досвід роботи Гомболевського на авіаційних підприємствах сягає близько 20 років, з них 15 років він пропрацював в аеропорту «Бориспіль».

Гомболевський очолив «Бориспіль» у 2014 році, протримавшись на посаді 5 місяців. Припинив трудовий контракт після доручення прем’єра Яценюка міністру інфраструктури Максиму Бурбаку визначитися, чи відповідає займаній посаді керівник аеропорту «Бориспіль».

Наприкінці 2016 року, коли Гомболевський уже займав посаду першого заступника керівника «Украероруху», держпідприємство втратило у «Платинум банку» понад 400 млн грн. Рішення про перерахування грошей прийняли Гомболевський та заступник з розвитку Ігор Касьяненко. Йшлося про два транші – у листопаді та грудні 2016 року. А на початку січня 2017 НБУ визнав «Платинум банк» неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Раніше Гомболевський займав посаду виконавчого директора аеропорту Одеса (2012-2013), реконструкцією якого на той час займалися фірми, пов’язані з основним акціонером «Платинум Банку» Борисом Кауфманом.

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