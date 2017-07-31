«Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Сільський голова Зеленого гаю (Чернівецька обл.), якого піймали на хабарі у $1700 за обіцянку вплинути на вирішення земельного питання, покараний штрафом у 25,5 тис. грн. Про це йдеться у вироку Новоселицького районного суду Чернівецької області від 25 липня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та сільським головою Дмитром Лакустою.

Згідно з матеріалами справи, в середині лютого цього року сільський голова за винагороду у $2 тис. пообіцяв підприємцю вплинути на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області і забезпечити таким чином отримання підприємцем в оренду 9 га землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Хабар сільський голова брав у кілька етапів. Правоохоронці затримали його 15 травня під час отримання третього й останнього траншу в $1 тис. При цьому, як відзначається у матеріалах справи, з отриманої тисячі Лакуста взяв собі лише $700, повернувши підприємцю $300 «для створення [собі] позитивного іміджу».

Загалом протягом квітня-травня цього року Зеленогайський сільський голова одержав від підприємця $1700. Такі дії чиновника органи досудового розслідування кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК, як зловживання впливом, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Втім, спочатку Лакусті інкримінували ч.3 ст.368 ККУ, про що свідчить повідомлення прес-служби Нацполіції про затримання сільського голови. Зауважимо, що за цією статтею чиновнику загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за ч.2 ст. 369-2 – штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2 до 5 років.

29 червня між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, в якій сторони «дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 369-2 КК».

Лакуста «вину повністю визнав, у вчиненому щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину» і у підсумку отримав покарання у 25,5 тис. грн штрафу.

Вирок ще не вступив в силу, є час на подання апеляції.

Дмитро Лакуста, 1980 року народження, обійняв посаду голови Зеленогайської сільської ради у листопаді 2016 року. Одружений, має трьох неповнолітніх дітей.

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