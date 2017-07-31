Урядовці злили Алієву занедбаний офіс поряд з «Океан плазою» під Музей науки

Фонд держмайна підписав 27 липня угоду з фірмою «Альдо» на реконструкцію приміщення офісної будівлі у Києві, у якій буде в тому числі створений Музей науки. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Йдеться про будівлю по вул. Антоновича, 180, частина якої виконана у формі «тарілки» і саме у якій і планують створити Музей науки.

Нерухомість знаходиться в управлінні Міністерства освіти і науки України. Зараз у частині будівлі розміщується УкрІНТЕІ та Державна наукова-технічна бібліотека. Більша частина приміщень перебуває у занедбаному стані і вже довгий час не експлуатувались.

За словами інвестора, орієнтовна вартість проекту – 150 млн грн. Його реалізація розрахована на 1 рік. Проектні роботи планують розпочати вже у серпні, а будівельні роботи – у жовтні цього року.

Рішення про залучення інвестора для реконструкції було прийнято Кабінетом міністрів у грудні 2016 року на пропозицію міністра освіти Лілії Гриневич.

За даними ФДМУ, інвестор в обмін на ремонт комплексу будівель площею 10,4 тис кв м отримав в оренду більшу половину – 6,2 тис кв м приміщень. Це майже 4 тис кв м в самій багатоповерхівці, виробничу будівлю за цією ж адресою та дві адміністративні будівлі поряд.

Вартість орендної плати становитиме 341 тис грн. на місяць, вказує ФДМУ. Це близько 57 грн. за один квадратний метр в місяць, що приблизно в десять разів дешевше від ринкових ставок. За підрахунками «Наших грошей», здача в оренду вказаних 4 тис кв метрів у висотці по ринковим ставкам може окупити 150 млн грн. інвестицій за 5-7 років.

За грудневим рішенням уряду Фонд держмайна мав провести конкурс по передачі майна в оренду. Однак у повідомленні Фонду немає жодних вказівок на відкритий конкурс, вказано лише, що «цей договір вдалося відпрацювати завдяки спільним зусиллям, зокрема, Міністерства освіти України як органу управління та Малої Академії наук».

У повідомленні МОН вказано, що поручителем фірми «Альдо» по цій угоді виступила девелоперська компанія «Центр комерційних площ». Її засновником є кіпрська фірма «Дармі холдінгс лімітед», чиїм бенефіціаром виступає відомий забудовник Вагіф Алієв. Саме його компанія займалась спорудженням торгового центру «Океан плаза» поруч з «тарілкою».

ТОВ «Альдо» зі статутним капіталом 10 тис грн. зареєстровано на Бориса Жилко, директором є Андрій Карлюгін.

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