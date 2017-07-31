«Укргазвидобування» роздало третину мільярда на сервіс по бурових розчинах

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ПАТ «Укргазвидобування» з 4 квітня по 24 липня уклало 15 угод про сервісні послуги по бурових розчинах на загальну суму 362,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про розроблення програми промивки, обслуговування, цілодобовий інженерний супровід і контроль приготування бурових розчинів при спорудженні свердловин.
Засновниками полтавської фірми є Іван Полетучій, Сергій та Юрій Лубани. Усього з листопада 2016 року вона виграла тендерів виключно в «УГВ» і ПАТ «Укрнафта» на 181,38 млн грн.
Київським підприємством володіють Олег Попович та Ігор Швидкий. Із квітня 2016 року воно отримало підрядів виключно «УГВ» на 148,37 млн грн.
Столична компанія належить киянам Наталії Сидорук і Міршаду Імамову, Тимуру Імамову з Таджикістану та кіпрському офшору «Шамір Кемікал Лтд». Керує нею Андрій Килимник. У серпні 2016 року вона отримала єдине замовлення «УГВ» на 821 тис грн.
Власниками фірми з Києва є Віталій Вітрик, Михайло Горобець, Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов та Микола і Володимир Гавриленки. У 2008-2011 роках вона отримала підрядів виключно ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 8,08 млн грн.
У нинішніх торгах також брали участь ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», ТОВ «Полтава Сервiсиз», ТОВ «ХімЕко-Україна», ТОВ «Бурінтехсервіс», ТОВ «Торгпром Груп» і ТОВ «Схід Енерго Комплект».
На торгах за окремими лотами деякі з переможців і конкурентів пропонували на 4-14% нижчі ціни. Проте їх відхилили через ненадані вчасно оригінали документів переможця або невідповідність вимогам тендерної документації.
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