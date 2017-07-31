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«Укргазвидобування» роздало третину мільярда на сервіс по бурових розчинах

31 Липня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» з 4 квітня по 24 липня уклало 15 угод про сервісні послуги по бурових розчинах на загальну суму 362,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про розроблення програми промивки, обслуговування, цілодобовий інженерний супровід і контроль приготування бурових розчинів при спорудженні свердловин.

  • ТОВ «Геосинтез Інженірінг» отримало 175,04 млн грн. на свердловини №222, 223 Єфремівського ГКР, №56 Комишнянського ГКР, №123, 125 Котелевського ГКР, №139, 203, 206 Березівського ГКР, №4 Безпалівського ГКР, №62 Скоробагатського НГКР, №230 Солохівського НГКР і №182 Мелихівського ГКР.

Засновниками полтавської фірми є Іван Полетучій, Сергій та Юрій Лубани. Усього з листопада 2016 року вона виграла тендерів виключно в «УГВ» і ПАТ «Укрнафта» на 181,38 млн грн.

  • ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» дали 112,76 млн грн. на свердловини №24 Краснокутського ГКР, №169, 185 Мелихівського ГКР, №211 Ланнівського ГКР, №354, 357, 358 Яблунівського ГКР, №235 Єфремівського ГКР і №100 Семенцівського ГКР.

Київським підприємством володіють Олег Попович та Ігор Швидкий. Із квітня 2016 року воно отримало підрядів виключно «УГВ» на 148,37 млн грн.

  • ТОВ «Шамір Кемікал» відписали 44,10 млн грн. на свердловини №888 Шебелинського ГКР, №50 Битків-Бабчинського НГКР , №62 Вишнянського ГР і №5 Лютнянської площі.

Столична компанія належить киянам Наталії Сидорук і Міршаду Імамову, Тимуру Імамову з Таджикістану та кіпрському офшору «Шамір Кемікал Лтд». Керує нею Андрій Килимник. У серпні 2016 року вона отримала єдине замовлення «УГВ» на 821 тис грн.

  • ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» заплатять 30,97 млн грн. за послуги на свердловинах №126 Березівського ГКР і №17 Східно-Полтавського ГКР.

Власниками фірми з Києва є Віталій Вітрик, Михайло Горобець, Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов та Микола і Володимир Гавриленки. У 2008-2011 роках вона отримала підрядів виключно ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 8,08 млн грн.

У нинішніх торгах також брали участь ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», ТОВ «Полтава Сервiсиз», ТОВ «ХімЕко-Україна», ТОВ «Бурінтехсервіс», ТОВ «Торгпром Груп» і ТОВ «Схід Енерго Комплект».

На торгах за окремими лотами деякі з переможців і конкурентів пропонували на 4-14% нижчі ціни. Проте їх відхилили через ненадані вчасно оригінали документів переможця або невідповідність вимогам тендерної документації.

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