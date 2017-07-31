«Укргазвидобування» роздало третину мільярда на сервіс по бурових розчинах

ПАТ «Укргазвидобування» з 4 квітня по 24 липня уклало 15 угод про сервісні послуги по бурових розчинах на загальну суму 362,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про розроблення програми промивки, обслуговування, цілодобовий інженерний супровід і контроль приготування бурових розчинів при спорудженні свердловин.

ТОВ «Геосинтез Інженірінг» отримало 175,04 млн грн. на свердловини №222, 223 Єфремівського ГКР, №56 Комишнянського ГКР, №123, 125 Котелевського ГКР, №139, 203, 206 Березівського ГКР, №4 Безпалівського ГКР, №62 Скоробагатського НГКР, №230 Солохівського НГКР і №182 Мелихівського ГКР.

Засновниками полтавської фірми є Іван Полетучій, Сергій та Юрій Лубани. Усього з листопада 2016 року вона виграла тендерів виключно в «УГВ» і ПАТ «Укрнафта» на 181,38 млн грн.

ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» дали 112,76 млн грн. на свердловини №24 Краснокутського ГКР, №169, 185 Мелихівського ГКР, №211 Ланнівського ГКР, №354, 357, 358 Яблунівського ГКР, №235 Єфремівського ГКР і №100 Семенцівського ГКР.

Київським підприємством володіють Олег Попович та Ігор Швидкий. Із квітня 2016 року воно отримало підрядів виключно «УГВ» на 148,37 млн грн.

ТОВ «Шамір Кемікал» відписали 44,10 млн грн. на свердловини №888 Шебелинського ГКР, №50 Битків-Бабчинського НГКР , №62 Вишнянського ГР і №5 Лютнянської площі.

Столична компанія належить киянам Наталії Сидорук і Міршаду Імамову, Тимуру Імамову з Таджикістану та кіпрському офшору «Шамір Кемікал Лтд». Керує нею Андрій Килимник. У серпні 2016 року вона отримала єдине замовлення «УГВ» на 821 тис грн.

ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» заплатять 30,97 млн грн. за послуги на свердловинах №126 Березівського ГКР і №17 Східно-Полтавського ГКР.

Власниками фірми з Києва є Віталій Вітрик, Михайло Горобець, Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов та Микола і Володимир Гавриленки. У 2008-2011 роках вона отримала підрядів виключно ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 8,08 млн грн.

У нинішніх торгах також брали участь ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», ТОВ «Полтава Сервiсиз», ТОВ «ХімЕко-Україна», ТОВ «Бурінтехсервіс», ТОВ «Торгпром Груп» і ТОВ «Схід Енерго Комплект».

На торгах за окремими лотами деякі з переможців і конкурентів пропонували на 4-14% нижчі ціни. Проте їх відхилили через ненадані вчасно оригінали документів переможця або невідповідність вимогам тендерної документації.

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