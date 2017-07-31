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«Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

31 Липня 2017

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 27 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь за 1,02 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня 2019 року трасу відремонтують на ділянках загальною протяжністю 73,4 км:

  • за 618,35 млн грн. – км 83+600 – км 125+000 довжиною 41,4 км,
  • за 405,70 млн грн. – км 125+000 – км 157+600 довжиною 32 км.

Середня вартість ремонту складає відповідно 14,94 млн грн. і 12,68 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на дорожні знаки типу 2 становить 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, дорожні знаки типу – 7 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на розмітку пластиком і напрямні стовпчики – рік.

На заробітну плату піде по піввідсотка загальної вартості кожного підряду, а на прибуток – по 0,1%.

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,04 млрд грн.

Єдиним допущеним конкурентом за обома лотами було ТОВ «Трансстроймеханізація».

Натомість ТОВ «Атлас СМД Україна» не допустили до аукціонів за відсутність договорів оренди деякого обладнання та інформації про робочих, які керуватимуть машинами і механізмами. Також в угодах про поставку асфальтобетону не була передбачена суміш типу А марки 2, а їхній строк дії не був продовжений на весь період надання послуг. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, але запізнилась зі строками.

Торги за ще одним лотом щодо іншого відрізку дороги відмінили, бо кваліфікацію пройшов лише «Альтком», а ТОВ «Шляхбудексплуатація» і «Атлас СМД Україна» були відхилені через недоліки документів.

Маріупольський «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо. Керує фірмою-суперником Володимир Василенко.

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