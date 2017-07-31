НОВИНИ

31.07.2017

«Альтком» отримав мільярд на секретний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

«Укргазвидобування» роздало третину мільярда на сервіс по бурових розчинах

«Великодушний» голова села відбувся штрафом за хабар по земельному питанню

Урядовці злили Алієву занедбаний офіс поряд з «Океан плазою» під Музей науки

Президентські «Богдани» програли невідомим вантажівкам тендер аваківської Нацгвардії на 23 мільйони

«Максмед» випхав «крюківців» з тендеру на 304 мільйонів, припхавшись з довідкою про продажу одного старого вагону

Замдиректор «Украероруху» не задекларував квартири дружини в елітній новобудові Києва на 17 мільйонів

8,1 мільярда минулого тижня

30.07.2017

Одесити виграли ще 150 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львівщині

У селі на Дніпровщині збудують культурно-спортивний центр за 70 мільйонів по нормальним цінам

Рубіжанська мерія замовил ремонти на мільйон фірмі депутата міськради

Рідна фірма головного благоустрійника Дніпра перед його звільнення отримала 1,5 мільйона на благоустрій

Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

29.07.2017

Прикордонники хочуть за 40 мільйонів купити джипи на чверть дорожче ринку

28.07.2017

Для ахметівського мера Маріуполя орендували автомобілі у завода Ахметова

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27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

8,1 мільярда минулого тижня

31 Липня 2017

Причал в Одесі, сміттєзвалище на Харківщині, підстанція ЧАЕС, дороги Запоріжжя, Львівщини, Полтавщини.

З 16 по 22 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,90 тисяч закупівель на загальну суму 8,11 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,59 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД
1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 1024,05 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на ділянці км 83+600 – км 177+600
2. ДП «Адміністрація морських портів України» 459,83 ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» Реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту
3. Служба автомобільних доріг у Львівській області 387,53 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на ділянках км 67+000 – км 71+000, км 71+000 – км 84+073
4. Міністерство юстиції України 198,49 Державне підприємство «Національні інформаційні системи» забезпечення функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (з 01.07.2017 по 31.12.2017)
5. Дочірнє підприємство «Тернопільський облавтодор» 106,50 ТОВ «Бітекс» Бітум, бензин, дизпаливо, смола
6. Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА 90,21 ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Симонівської (колишньої Першої Червоноармійської) сільської ради Вовчанського району (по за межами населеного пункту)
7. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 87,35 ТОВ «Сота Україна» Прокат товстолистовий
8. Укроборонпром ДП «Авиакон» 82,99 АТ «Мотор Січ» Послуги з капітального ремонту авіаційних двигунів
9. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 81,54 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний ремонт окремих ділянок автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, Полтавська область.
10. ДСП «Чорнобильська АЕС» 72,77 ТОВ «Техностар» Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО на ДСП “Чорнобильська АЕС”

 

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30.07.2017

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