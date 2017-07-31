8,1 мільярда минулого тижня

Причал в Одесі, сміттєзвалище на Харківщині, підстанція ЧАЕС, дороги Запоріжжя, Львівщини, Полтавщини.

З 16 по 22 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,90 тисяч закупівель на загальну суму 8,11 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,59 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД 1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 1024,05 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на ділянці км 83+600 – км 177+600 2. ДП «Адміністрація морських портів України» 459,83 ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» Реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту 3. Служба автомобільних доріг у Львівській області 387,53 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на ділянках км 67+000 – км 71+000, км 71+000 – км 84+073 4. Міністерство юстиції України 198,49 Державне підприємство «Національні інформаційні системи» забезпечення функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (з 01.07.2017 по 31.12.2017) 5. Дочірнє підприємство «Тернопільський облавтодор» 106,50 ТОВ «Бітекс» Бітум, бензин, дизпаливо, смола 6. Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА 90,21 ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Симонівської (колишньої Першої Червоноармійської) сільської ради Вовчанського району (по за межами населеного пункту) 7. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 87,35 ТОВ «Сота Україна» Прокат товстолистовий 8. Укроборонпром ДП «Авиакон» 82,99 АТ «Мотор Січ» Послуги з капітального ремонту авіаційних двигунів 9. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 81,54 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний ремонт окремих ділянок автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, Полтавська область. 10. ДСП «Чорнобильська АЕС» 72,77 ТОВ «Техностар» Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО на ДСП “Чорнобильська АЕС”

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