8,1 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
31 Липня 2017
Причал в Одесі, сміттєзвалище на Харківщині, підстанція ЧАЕС, дороги Запоріжжя, Львівщини, Полтавщини.
З 16 по 22 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,90 тисяч закупівель на загальну суму 8,11 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,59 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
|1024,05
|ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»
|послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на ділянці км 83+600 – км 177+600
|2. ДП «Адміністрація морських портів України»
|459,83
|ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП»
|Реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту
|3. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|387,53
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 Львів – Тернопіль на ділянках км 67+000 – км 71+000, км 71+000 – км 84+073
|4. Міністерство юстиції України
|198,49
|Державне підприємство «Національні інформаційні системи»
|забезпечення функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (з 01.07.2017 по 31.12.2017)
|5. Дочірнє підприємство «Тернопільський облавтодор»
|106,50
|ТОВ «Бітекс»
|Бітум, бензин, дизпаливо, смола
|6. Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА
|90,21
|ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор»
|Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами на території Симонівської (колишньої Першої Червоноармійської) сільської ради Вовчанського району (по за межами населеного пункту)
|7. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»
|87,35
|ТОВ «Сота Україна»
|Прокат товстолистовий
|8. Укроборонпром ДП «Авиакон»
|82,99
|АТ «Мотор Січ»
|Послуги з капітального ремонту авіаційних двигунів
|9. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|81,54
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний ремонт окремих ділянок автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, Полтавська область.
|10. ДСП «Чорнобильська АЕС»
|72,77
|ТОВ «Техностар»
|Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО на ДСП “Чорнобильська АЕС”
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