У селі на Дніпровщині збудують культурно-спортивний центр за 70 мільйонів по нормальним цінам

Виконавчий комітет Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області 25 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Альтернатива-Т» будівництво культурно-спортивного центру за 69,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року по вул. Багата, 22а підготують територію, зведуть будівлю клубу, насосну станцію та котельню, влаштують інженерні мережі, освітлення, свердловину і футбольне поле. Субпідрядник ТОВ «Стиль-Буд і К» Юрія Шуригіна виконає земляні, монтажні і дорожні роботи на три відсотки вартості угоди.

За підсумковою відомістю ресурсів, пісок природний рядовий коштує 69 грн./куб. м, асфальтобетон щільний крупнозернистий і дрібнозернистий типу А марки 1 – 1 560 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Ціна гарячекатаної арматурної сталі не перевищує 18 тис грн./т, щебеню – 436 грн./куб. м, бетону – 1 266 грн./куб. м. Це загалом відповідає ринковим цінам та іншим тендерам.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 коштує 2 250-2 850 грн., а М150 – 3 188 грн. за тисячу штук. Днями на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» щодо зоопарку така цегла М100 обійшлась у 2 420 грн./тис шт.

Мінеральна вата Paroc ROB 60 коштує 120 грн./кв. м, а Paroc ROB 80 – 185 грн./кв. м. У відкритих джерелах такі плити можна знайти по 112-199 грн./кв. м.

Штучну траву CCGrass Nature D3-50 замовили по 360 грн./кв. м, тоді як гуртові ринкові ціни починаються від 310 грн./кв. м.

Покриття Regupol купили по 250 грн./кв. м, вогнезахист Unitherm 38031 – по 294 грн./кг, комерційний лінолеум – по 350 грн./кв. м, спортивний лінолеум – по 750 грн./кв. м. Марки лінолеуму невідомі, однак спортивні різновиди на ринку продають по 395-747 грн./кв. м.

Придбану за 12 тис грн. кавову машину Philips HD8649/01 в інтернет-магазинах продають по 7 999-8 639 грн.

Твердопаливний котел Kalvis K-250 із ручним навантаженнями замовили за 203 тис грн., хоча на ринку його можна знайти за 175–203 тис грн. На сайті самої фірми «Альтернатива-Т» він коштує 175 тис грн.

Гарантійний строк складає десять років. Цьогоріч на будівництво виділять 6,40 млн грн.

На заробітну плату піде 3,41 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 1,18 млн грн.

Ціна угоди на десять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 78,01 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «ААА+» і ТОВ «Теплобуд і К», яке єдине знижувало ціну під час аукціону.

Дніпровська «Альтернатива-Т» належить Катерині Доценко із Бердянська. Фірма та її власниця є засновниками ТОВ «Проект Контроль-Т» зі статутним капіталом 1 тис грн.

Також Доценко співволодіє волинським ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Віста-Дніпро» із Сергієм Собченком.

Усього з липня 2016 року переможець виграв тендерів на 106,93 млн грн., із яких нинішній – найбільший.

Місцевий «Теплобуд і К» Володимира Сорокіна зі статутним капіталом 3 тис грн. у березні-квітні отримав маленьких підрядів нинішнього замовника на 338 тис грн.

Боярське ТОВ «ААА+» Станіслава і Віти Гапків не отримувало держпідрядів. Однак воно брало участь у тендерах багатьох замовників щодо найрізноманітніших предметів закупівлі на загальну очікувану суму 504,14 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво