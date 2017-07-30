Рубіжанська мерія замовил ремонти на мільйон фірмі депутата міськради

Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради (Луганська область) 28 липня за неконкурентною процедурою уклало три угоди з ТОВ «РБК «Оргмін» щодо капітальних ремонтних робіт будівель та покрівлі на суму 1,15 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Капітальний ремонт буде проведений в школі №2 та школі №10. В першій школі буде відремонтована покрівля, а в іншій – приміщення та спортзал. До початку виконання робіт замовник зобов’язався перерахувати фірмі на закупівлю матеріалів 75% від загальної суми угоди, а виконавець, на протязі 90 днів виконати самі ремонтні роботи.

В опублікованій документації відсутній кошторис та специфікація даних робіт.

«РБК «Оргмін» зареєстровано у 2011 році. Засновниками та кінцевими бенефіціари є Максим Стеценко, Віталій Левандовський та Артем і Олексій Чередниченки. Останній – депутат Рубіжанської міської ради від Опоблока Олексій Чередниченко, він також займає посаду заступником директора фірми. Чередниченко також є співвласником ТОВ «ВБФ «Профіль».

Згідно даних з «Прозорро», «РБК «Оргмін» за менше ніж за рік отримало замовлень на 5,35 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговую процедурою. Майже всі замовлення на різні ремонтно-будівельні роботи фірма отримала від Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міськради, ще одне – від Луганського державного медичного університету.

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