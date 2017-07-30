Рідна фірма головного благоустрійника Дніпра перед його звільнення отримала 1,5 мільйона на благоустрій

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КП «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпровської міськради в червні уклало угоди з ТВО «Електроспецбуд» на встановлення огорож на суму 1,46 млн грн.
Про це пише видання «Бюро.UA».
В кінці червня комунальники уклали з фірмою угоду на закупівлю робіт по встановленню огорож на в’їздах до несанкціонованим сміттєзвалищам. Замовлення робіт було проведено за процедурою допорогових торгів – без проведення аукціону. Варітсь годи – 960 тис грн.
На початку червня комунальники аналогічним способом уклали з «Електроспецбуд» угоду на 500 тис грн. Фірма зобов’язалася встановити металеве загорожі з захисною сіткою. В документації місця встановлення огорож КП не вказало.
Власницею «Електроспецбуд» є Єлизавета Рибікова.
«Управління контролю за благоустроєм міста» підпорядковується Інспекції з благострою Дніпровської міськради. До останнього асу його очолював Роман Чорноусов. В декларації про звільнення від 8 липня він вказав, що користується Toyota Land Cruiser. Власницею цієї авто є згадана Єлизавета Рибікова. В цій фірмі раніше працював і Чорноусов.
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