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Одесити виграли ще 150 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львівщині

30 Липня 2017

Служба автомобільних доріг у Львівській області 26 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-02 Львів – Тернопіль за 149,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на відрізку км 67+000 – км 84+073 довжиною 17,073 км у середньому по 8,78 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки. Передбачено забезпечення виконання договору в три відсотки.

На заробітну плату піде 1,54 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 349 тис грн.

Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 156,96 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Техно-Буд-Центр» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

Фірмою «Техно-Буд-Центр» володіє Григорій Процик із Тернополя. Раніше її співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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