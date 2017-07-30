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29.07.2017

Прикордонники хочуть за 40 мільйонів купити джипи на чверть дорожче ринку

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Мінюст виділив 134 мільйони на трохи дешевше ведення держреєстрів, ніж торік

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Суд з подачі НАБУ визнав недійсною угоду, за якою «Укрзалізниця» незаконно переплатила «ВОГу» 92 мільйони

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Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

30 Липня 2017

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області 25 липня за неконкуретною процедурою уклав угоду з фізичною особою підприємцем Садовий Євген Юрійович  про закупівлю послуги з догляду за деревами на суму 155 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підприємець впродовж 2017 року повинен доглядати за деревами на території вул Шевченко та 1 Травня міста Покровська. Специфікації до цієї угоди відсутня.

ФОП Садовий Євген Юрійович зареєстрований у 2016 році. Згідно даним Прозорро, у 2017 році отримав вже замовлень на суму 4,54 млн грн, і всі вони від одного замовника – Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області. Здебільшого це послуги з догляду за деревами, видалення пошкоджених кущів, послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень. Всі замовлення, крім одного, підприємець отримав за неконкуртеною процедурою.

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30.07.2017

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Дніпро У селі на Дніпровщині збудують культурно-спортивний центр за 70 мільйонів по нормальним цінам

Луганськ Рубіжанська мерія замовил ремонти на мільйон фірмі депутата міськради

Дніпро Рідна фірма головного благоустрійника Дніпра перед його звільнення отримала 1,5 мільйона на благоустрій

Донецьк Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

28.07.2017

Донецьк Для ахметівського мера Маріуполя орендували автомобілі у завода Ахметова

Харків Лідер відновлення Балаклії узяв 11 мільйонів на коштовний ремонт дитсадка у Вовчанську

Луганськ Луганська ОДА злила 4 мільйони фірмі організації ветеранів АТО, створеній чиновниками ОДА та депутатом

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27.07.2017

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