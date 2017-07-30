Мерія Покровська замовила догляд за деревами своєму улюбленому підприємцю

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області 25 липня за неконкуретною процедурою уклав угоду з фізичною особою підприємцем Садовий Євген Юрійович про закупівлю послуги з догляду за деревами на суму 155 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підприємець впродовж 2017 року повинен доглядати за деревами на території вул Шевченко та 1 Травня міста Покровська. Специфікації до цієї угоди відсутня.

ФОП Садовий Євген Юрійович зареєстрований у 2016 році. Згідно даним Прозорро, у 2017 році отримав вже замовлень на суму 4,54 млн грн, і всі вони від одного замовника – Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області. Здебільшого це послуги з догляду за деревами, видалення пошкоджених кущів, послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень. Всі замовлення, крім одного, підприємець отримав за неконкуртеною процедурою.

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