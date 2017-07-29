Прикордонники хочуть купити джипи на 40 мільйонів на чверть дорожче ринку

Адміністрація Державної прикордонної служби України 28 липня оголосила тендер на постачання 62 патрульних автомобілів підвищеної прохідності спеціалізованого призначення на очікувану суму 40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Очікувана вартість однієї автівки становить 645 тис грн.

За оцінкою екс-замголови «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, який також є відомим автогонщиком, технічні характеристики вказують на бажання прикордонників придбати автомобілі Рено Дастер 4х4 (Y0PE X MD).

«Вартість автомобіля згідно офіційного прайса виробника та аналогічних тендерів в “Прозорро” – 491 тис грн. За задумкою прикордонної служби, близько 155 тис грн на кожне авто має коштувати додаткове обладнання», – відмічає експерт.

За підрахунками Тамразова, вартість додаткового обладнання становить не більше 32 тис грн. для однієї автівки – рація до 17 тис грн., сигналізація «Стріла СП-91» – 5 тис грн., решта – не більше 10 тис грн.

Відтак різниця з очікуваною ціною становить близько 120 тис грн. за один автомобіль, або 7,5 млн грн. на всій партії, що становить чверть від очікуваної ціни автомобілів.

Нагадаємо, раніше НАБУ не вдалось встановити «відвертої крадіжки» у закупівлі Міністерства внутрішніх справ гібридних автомобілів «Міцубіші» на 958 млн грн. Тоді Олексій Тамразов також повідомляв про переплату близько $5,5 тис на кожній автівці. Відтак різниця на всій партії 635 автомобілів для МВС близько 95 млн грн., або понад $3,5 млн.

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