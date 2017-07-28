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«Укропівцю» дали 198 мільйонів за трасу на Дніпропетровщині

28 Липня 2017

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 21 липня замовила ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка за 198,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч на відрізку км 24+150 – км 96+550 відремонтують окремі ділянки траси загальною довжиною 21,10 км. Ремонт коштує в середньому 9,41 млн грн. за кілометр.

Виконають холодне фрезерування, влаштують асфальтобетонне покриття, укріплять узбіччя, нанесуть розмітку, встановлять огородження і знаки. Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття і дорожнє огородження – п’ять років, на знаки і напрямні стовпчики – два роки.

Кошториси і підсумкову відомість ресурсів не оприлюднили. Оприлюднили протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділену від вартості самих будматеріалів. Відтак їх вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окрему ціну матеріалів, і окрему ціну їх доставки до міста ремонту.

Згідно цього протоколу, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 з модифікатором коштує 2 105-2 328 грн./т залежно від ділянки. У травні Полтавська САД замовила подібний іншій фірмі по 1 717 грн./т без ПДВ і доставки.

Асфальтобетон піщаний типу Г марки 1 замовили по 2 339-2 429 грн./т, емульсію бітумну ЕКШ-50 – по 12 086-12 380 грн./т, а скляні кульки – по 36 115-36 391 грн./т.

На травневому тендері Черкаської САД така емульсія коштувала 7 917 грн./т, а в квітні такий асфальтобетон продавали гуртом по 1 739 грн./т (обидві ціни – без ПДВ і доставки). У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки по 23 694 грн./т із ПДВ.

Ціна нинішньої угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості 203,38 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного.

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

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