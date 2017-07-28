Спецзв’язківці купили у «порошенківця» два позашляховика Toyota Land Cruiser Prado за 3,5 мільйони

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Гранд Мотор» два автомобілі вартістю 3,37 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два позашляховика Toyota Land Cruiser Prado у комплектації Prestige Style 2017 року випуску по 1,68 млн грн. кожен. Автомобіль матиме дизельний двигун на 2,8 л, автоматичну коробку передач, підігрів лобового скла, оздоблення салону вставками, що імітують дерево та алюміній, оздоблення сидінь комбінованою шкірою, круїз-контроль, підігрів керма, камеру заднього огляду, передні та задні датчики паркування, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, мультимедійну систему Touch з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7,0 та 9 динаміків, подушки безпеки, захисні бокові шторки для другого ряду.

Крім того, автомобіль матиме додаткове обладнання: встановлений металевий сейф, роз’єм прикурювача, додатковий акумулятор та встановлений перетворювач напруги з захистом від короткого замикання, перегріву та перевантаження.

У відкритих джерелах є інформація, що Toyota Land Cruiser Prado у комплектації Prestige Style можна придбати за 1,66 млн грн., а ціни у базовій комплектації на Toyota Land Cruiser Prado стартують від 982 тис грн.

Конкурентами переможця під час торгів було три фірми: ТОВ «Рембудсервіс-плюс» Таріела Васадзе, державне підприємство «Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України» та миколаївське ТОВ «Кит-Т» Геннадія Крашеніннікова та Андрія Туріца.

Пропозиція останнього була вищою від «Гранд Мотор» на 500 грн, а «Рембудсервіс-плюс» та держпідприємства нижчою – 2,99 млн грн. та 3,19 млн грн. відповідно. Втім вони були відхилені, оскільки підприємства не надали документи, які б підтверджували відповідність кваліфікаційним критеріям, досвід виконання аналогічних договорів, наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також працівників відповідної кваліфікації.

Засновниками ТОВ «Гранд Мотор» вказані Марія Гвоздьова та Тетяна Дерешук. Керує фірмою Андрій Джагарян. Раніше у складі засновників «Гранд Мотору» був також Михайло Гвоздьов. Зараз він у рангу голови ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія» контролює діяльність ДП «Антонов». До 2015 року Гвоздьов був нардепом від «Блоку Петра Порошенка». До обрання нардепом він займався реалізацією автомобілів в Хмельницькому через мережу автосалонів ТОВ «Автомобіле Ентерпрайзес Груп».

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