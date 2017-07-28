«Схема додаткових угод» завдяки НАБУ вперше дала тріщину

Одна з найвідоміших схем викачування державних грошей уперше може привести організаторів не до прибутку, а до в’язниці. НАБУ в суді довело незаконність додаткової угоди, по якій «Укрзалізниця» переплатила зайвих 100 млн грн.

Суть схеми проста. Закон про закупівлі дозволяє піднімати ціну на товар навіть вже після проведеного тендеру, якщо на ринку змінилась ціна. Правда, одноразово це можна зробити лише на 10%, зате кількість разів – не обмежена.

Зрозуміло, що існує спокуса взяти додаткову десятину, навіть якщо ринкова ціна змінилась лише на 2%. Головне – організувати правильну довідку. Цією спокусою державні менеджери користувались постійно, особливо в закупівлях палива. Нічого дивного відтак, що усі пропозиції від експертів – прив’язати ціну паливних тендерів до цін міжнародного агентства Platts – наштовхувались на холодну байдужість. Історія, про яку йдеться – ясно показує, чому.

Ідеться про закупівлю «УЗ» дизпалива, про що «Наші гроші» вже писали.

Отже, маємо такі дані:

18 березня 2016 філія «УЗ» «Центр забезпечення виробництва» уклав угоду із ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» на закупівлю 100 тис т вартістю 1,4 млрд грн.

21 і 23 березня через реальне підвищення цін на дизпаливо на внутрішньому ринку України сторони підняли ціну дизпалива по договору на 10%.

29 березня – ціну було піднято ще на 10%, що, як визнав суд, було незаконним, адже жодних коливань ринку за 4 дні не сталося.

Цікаво, що за стартовою тендерною (13959 грн/т) і аргументовано підвищеною (15339,6 грн/т) цінами купили лише близько 8 тис т палива.

А от основна поставка – 61 тис т палива – відбулася по завищеній ціні. Судова експертиза, яку замовили детективи НАБУ, показала збитки для «УЗ» на 92,5 млн грн.





Згодом було укладено ще дві додаткові угоди, одна з яких теж була невигідною для залізниці і збільшила суму завданих збитків з 92,5 до 115 млн грн.

Важливий нюанс: у договорі прописано, що залізничники могли на власний розсуд обирати об’єм і замовити хоч всі 100 тис т одразу у перші ж дні контракту. Більше того, у випадку відмови «ВОГу» виконувати рознарядки «ЦЗВ», фірма мала заплатити залізничникам 15% штрафних санкцій від невиконаних замовлень. Тобто, якби «ВОГ» не виконав рознарядку «ЦЗВ» на 100 тис т, то штраф склав би близько 210 млн грн.

Всі інші дії державних менеджерів опосередковано підтверджують, що вони були зацікавлені у підвищенні ціни для «ВОГ». Саме «ЦЗВ», а не постачальник, як це зазвичай буває, замовило довідки, які мали обґрунтувати підвищення ціни. Однак, залізничники зманіпулювали ними, наголошують в НАБУ, адже коли виявилось, що ціна з 25 по 29 березня 2016 на ринку не коливалася, одну довідку вирішили не використовувати. Крім того, вони замовили нову довідку (тепер – у Дніпропетровському НДІ судових експертиз), яка була виготовлена за один день і показала вищу ціну. За рахунок легкого виверту: якщо всі попередні ціни вказували гуртову вартість дизпалива (як було в договорі між «УЗ» і «ВОГ»), то остання довідка спиралася на дані про ціни і в гурті, і в роздрібі.

Цим історія з довідками не закінчилася. Уже після порушеної справи НАБУ навесні цього року філія «ЦЗВ» принесла в суд нову довідку, яка мала би підтвердити коливання ринку. У ній вказано, що коливання було – 2 копійки за літр. Знову ж таки розрахунок проводився, виходячи з цін на роздрібному ринку. Крім того, ці дві копійки за літр (тобто 22 грн за тону) не пояснюють, чому 29 березня по угоді з «ВОГ» ціна піднялась на 1500 грн/т.

Перемога у госпсуді, де доведено незаконність укладеної додаткової угоди, дає можливість притягнути відповідальних за цю закупівлю посадовців до відповідальності.

Скасована допугода по справі «ЦЗВ»-«ВОГ» – це фактично перший реальний кейс, який за умови успішного доведення його до кінця, може стати хорошим запобіжником для корупції за «схемою 10%». А там, може, і до котирувань Platts залізниця перейде. Бо до світлого майбутнього часом приводить не лише пряник, а й батіг.

Блог від: Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

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