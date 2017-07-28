«Мотор Січ» за 129 мільйонів відремонтує вертолітні двигуни і редуктори «Авіакону»

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 21 липня уклало дві угоди з ПАТ «Мотор Січ» про ремонтні роботи на загальну суму 128,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили капітальний ремонт 8 головних вертолітних редукторів ВР-14 у середньому по 5,74 млн грн. та 16 авіаційних двигунів ТВ3-117 у середньому по 5,19 млн грн. Останні у різних модифікаціях використовуються на низці вертольотів і літаку Ан-140.

Роботи виконають на території замовника до кінця поточного року.

Нагадаємо, «Мотор Січ» контролюється народним депутатом України В’ячеславом Богуслаєвим (раніше Партія регіонів, зараз «Воля народу»). Підприємство випускає зокрема й авіаційні двигуни різних видів.

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