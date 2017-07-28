Мінюст виділив 134 мільйони на трохи дешевше ведення держреєстрів, ніж торік

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
28 Липня 2017
Міністерство юстиції України 24 липня уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на 133,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Кошти виділено на підтримку 17 реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із липня по грудень, тобто на 183 дні. У середньому послуги коштують 22,31 млн грн. за місяць, що на 5% дешевше від торішньої ціни в 23,48 млн грн.
Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 8,62 млн грн. на місяць, або 283 тис грн. на день. Це на 6% дешевше від ціни першого півріччя поточного року, яка становила 301 тис грн.
Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є.
|Найменування реєстру
|Вартість послуг за місяць, грн. із ПДВ
|Загальна вартість послуг, грн. із ПДВ
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру довіреностей
|1 582 825,68
|9 496 954,08
|Забезпечення функціонування Спадкового реєстру
|2 074 077,72
|12 444 466,32
|Забезпечення функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна
|2 401 561,50
|14 409 369,00
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру громадських формувань
|54 580,68
|327 484,08
|Забезпечення функціонування Державного реєстру атестованих судових експертів
|54 580,68
|327 484,08
|Забезпечення функціонування Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
|54 580,68
|327 484,08
|Забезпечення функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян
|2 446 932,78
|14 681 596,68
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
|327 485,52
|1 964 913,12
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
|327 485,52
|1 964 913,12
|Забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань
|327 485,52
|1 964 913,12
|Забезпечення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
|8 618 283,12
|51 709 698,72
|Забезпечення функціонування Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України
|109 161,24
|654 967,44
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»
|327 485,52
|1 964 913,12
|Забезпечення функціонування Єдиного реєстру нотаріусів
|54 580,68
|327 484,08
|Забезпечення функціонування Реєстру методик проведення судових експертиз
|54 580,68
|327 484,08
|Забезпечення функціонування Реєстру апостилів
|873 295,20
|5 239 771,20
|Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
|2 619 885,66
|15 719 313,96
|Усього:
|133 853 210,28
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