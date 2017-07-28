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Мінюст виділив 134 мільйони на трохи дешевше ведення держреєстрів, ніж торік

28 Липня 2017

Міністерство юстиції України 24 липня уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на 133,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Кошти виділено на підтримку 17 реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із липня по грудень, тобто на 183 дні. У середньому послуги коштують 22,31 млн грн. за місяць, що на 5% дешевше від торішньої ціни в 23,48 млн грн.

Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 8,62 млн грн. на місяць, або 283 тис грн. на день. Це на 6% дешевше від ціни першого півріччя поточного року, яка становила 301 тис грн.

Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є.

Найменування реєстру Вартість послуг за місяць, грн. із ПДВ Загальна вартість послуг, грн. із ПДВ
Забезпечення функціонування Єдиного реєстру довіреностей 1 582 825,68 9 496 954,08
Забезпечення функціонування Спадкового реєстру 2 074 077,72 12 444 466,32
Забезпечення функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна 2 401 561,50 14 409 369,00
Забезпечення функціонування Єдиного реєстру громадських формувань 54 580,68 327 484,08
Забезпечення функціонування Державного реєстру атестованих судових експертів 54 580,68 327 484,08
Забезпечення функціонування Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності 54 580,68 327 484,08
Забезпечення функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян 2 446 932,78 14 681 596,68
Забезпечення функціонування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 327 485,52 1 964 913,12
Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення 327 485,52 1 964 913,12
Забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань 327 485,52 1 964 913,12
Забезпечення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 8 618 283,12 51 709 698,72
Забезпечення функціонування Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України 109 161,24 654 967,44
Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 327 485,52 1 964 913,12
Забезпечення функціонування Єдиного реєстру нотаріусів 54 580,68 327 484,08
Забезпечення функціонування Реєстру методик проведення судових експертиз 54 580,68 327 484,08
Забезпечення функціонування Реєстру апостилів 873 295,20 5 239 771,20
Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 619 885,66 15 719 313,96
Усього: 133 853 210,28

 

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