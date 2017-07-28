Луганська ОДА злила 4 мільйони фірмі організації ветеранів АТО, створеній чиновниками ОДА та депутатом

Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозабезпечення Луганської ОДА 25 липня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ТОВ «Теплотермо» щодо розробки техдокументації за 29 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили проектно-кошторисну документацію для термомодернізації будівлі Городищенської сільської амбулаторії у Біловодському районні.

«Теплотермо» зареєстровано у серпні 2015 року. Засновником підприємства є громадська організація «Луганська обласна спілка ветеранів АТО», яка також була зареєстрована у 2015 році. Керівником та одним із засновником спілки є Анатолій Гацько, голова державної екологічної інспекції у Луганській області. Інші засновники – ще один робітник цієї державної структури Олександр Колесніков, а також депутат Щастинської міської ради Сергій Ткаченко.

Керівником самого ТОВ «Теплотермо» є Валерій Борисенко. За останні два роки у «Прозорро» було опубліковано дані про держпідряди цієї фірми на 3,90 млн грн., отримані без відкритих торгів. Фірма отримувала підряди у департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозабезпечення Луганської ОДА та Управління капітального будівництва.

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