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Лідер відновлення Балаклії узяв 11 мільйонів на коштовний ремонт дитсадка у Вовчанську

28 Липня 2017

Вовчанська міська рада Харківської області 19 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Індіго Груп» ремонт дитячого садка за 10,79 млн грн. Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему «Прозорро».

До кінця року реконструюють три корпуси ясел-садка №1 по вул. Пролетарське поле, 11. Основна сума буде профінансована в рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» Європейського інвестиційного банку, а ПДВ – із держбюджету.

За підсумковою відомістю первинної пропозиції переможця з урахуванням доставки без ПДВ, ціни деяких будматеріалів значно завищені порівняно з ринковими цінами.

Наприклад, клейова суміш Ceresit CT 190 для утеплення фасаду на 697 тис грн. коштувала 40,55 грн./кг. У Харкові в роздріб її можна купити по 8 грн./кг, а гуртом – по 6,25 грн./кг.

У кошторисах інших тендерів вартість 1 кг цієї суміші теж не перевищує 8 грн./кг. Сама ж «Індіго Груп» принесла кошториси до торішніх аналогічних договорів із ціною 4 грн./кг.

Таким чином, тендерна ціна завищена щонайменше уп’ятеро.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 коштувала 4 038 грн. за тисячу штук, що майже вдвічі дорожче від ринкової ціни.

Металочерепиця коштувала 459 грн./кв. м. Для порівняння фінська металочерепиця з гарантією 50 років коштує 260 грн./кв. м. А при ремонті будинків у Балаклії, за даними «ХАЦ», чиновники взагалі заборонили купувати металочерепицю дорожче 180 грн./кв. м.

Під час аукціону «Індіго Груп» знизила ціна на п’ять відсотків, тож остаточні ціни мусять бути дещо нижчими.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 11,43 млн грн.

ПП «ВВК-Стиль» Сергія Олійника зі статутним капіталом 100 грн. пропонувало майже на відсоток нижчу ціну, але його відхилили через відсутність відгуків, актів і накладних до аналогічного договору. Також фірма не підтвердила середньорічний оборот коштів за останні чотири роки в розмірі не менше суми пропозиції.

Дорожчим конкурентом було ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.

Харківською фірмою «Індіго груп» керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.

Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.

Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 405,67 млн грн. Із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. по вересень 2016 р., а 62,14 млн грн. – в «Укргазвидобування» в лютому 2017 р. Нещодавно вона очолила Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу.

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