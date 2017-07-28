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Для ахметівського мера Маріуполя орендували автомобілі у завода Ахметова

28 Липня 2017

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради (Донецька обл) в березні-квітні за неконкурентною процедурою уклала угоди з ПАТ «Маріупольский металургійний комбінат ім. Ілліча» щодо оренди легкових авто на суму 175 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозоро».

Оренда двох позашляховиків Toyota Land Cruiser 2006 р.в. з водіями до кінця року коштуватиме 160 тис грн. Відтак щомісячно за один такий джип мерія платить 8 тис грн.

Також мерія орендувала у меткомбіната два седана Volkswagen Jetta 2014 року випуску.  Щомісячно за один такий автомобіль мерія платить 900 грн. Загальна вартість цієї угоди скал 15 тис грн.

У відкритих джерелах можна знайти оголошення про оренду Volkswagen Jetta за $45 (1165 гривень по курсу НБУ) в місяць, Toyota Land Cruiser – по $150-200 в місяць.

Міським головою Маріуполя восени 2015 року став Вадим Бойченко, який до того працював директором з персоналу «Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча». За 2016 рік  мер Маріуполя задекларував 365 тис грн доходів. Дружина мера Маріуполя Галина у 2016 році одержала 2,95 зарплати в компанії «Метінвест Холдинг».

Бенефіціаром ПАТ «Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча» є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, за схожою схемою орендує авто виконавчий комітет Запорізької міської ради у ПАТ «Запоріжсталь». В січні була укладена угода на 154 тис грн. щодо оренди  Toyota Camry для мера Володимира Буряка, який до цього був головним інженером «Запоріжсталь», бенефіціаром якого є Ахметов.

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