За літо новонароджена «прокладка» натендерила чверть мільярда на сталі для «Укрзалізниці»

Філії ПАТ «Українська залізниця» з 9 червня по 24 липня за результатами тендерів уклали 44 угоди з ТОВ «Сота Україна» про постачання сталі на загальну суму 281,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

«Панютинський вагоноремонтний завод» замовив сталі на суму 214,52 млн грн.

Найбільший договір вартістю 87,35 млн грн. стосувався товстолистового прокату виробництва ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «Азовсталь» або ВАТ «Северсталь» (Росія). Тонна сталі марки 09Г2С 4-12 мм коштувала 20 153 грн., 16-20 мм – 21 307 грн., 25 мм – 23 068 грн., а марки 30ХГСА 6-10 мм – 34 200 грн.

У червні завод замовляв у ТОВ «УТМК» прокат 09Г2С 16-20 мм на 12% дешевше – по 19 тис грн./т. А прокат 30ХГСА 6-10 мм йому продавало ТОВ «Торговий дім «Содружество» на 16% дешевше – по 29 497 грн./т.

Конкурентами «Сота Україна» на найдорожчому тендері були згадана «УТМК» і ТОВ «Альфа-Метал-Компані». А ТОВ «Метінвест-СМЦ» марно вимагало змінити умови поставки з CPT на FCA або DDP, збільшити строк поставки після письмового повідомлення з 5 до 30 днів, зменшити відстрочку оплати з 10 до 5 днів та дозволити страхову гарантію виконання зобов’язань замість виключно банківської. Завод відмовився, і фірма Ахметова не прийшла на торги.

Крім того, «Стрийський вагоноремонтний завод» зробив замовлень на 62,40 млн грн., а «Дарницький вагоноремонтний завод» – на 4,21 млн грн.

Сума угод на півтора відсотки нижча від загальної очікуваної вартості в 285,86 млн грн.

Столична «Сота Україна» зареєстрована в ЄДР 6 травня, тобто вже після оголошення 8 із 44 виграних нею тендерів. Через кілька днів після створення вона уклала свій аналогічний договір із ПАТ «Дніпровагонрембуд» донецького бізнесмена Леоніда Юрушева. Крім того, її витяг про реєстрацію платником ПДВ із 1 червня чомусь виданий ще раніше – 17 квітня.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» («Sota-Online Holding», Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних.

Останній у 1990-их рр.. очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka», який у 2001 р. став «Rietumu Banka», а в 2008 р. судився з офшорами щодо боргів ПАТ «Реал Банк». Пізніше в український банк зайшли Сергій Курченко і «Сім’я», а в 2014 р. він був ліквідований.

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 рр.. виграло тендерів залізниці на 512,80 млн грн.

Раніше людина з такими даними також володіла ПП «БС Інвест» з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке нині належить Олегу Кучеру. Торік цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.

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