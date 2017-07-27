Суд зобов’язав НАБУ завести справу проти Кличка по земельному питанню «Київміськбуду»

Солом’янський районний суд міста Києва зобов’язав Національне Антикорупційне бюро України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення мером Києва Віталієм Кличком кримінального правопорушення, вказаного в заяві народного депутат Юрія Левченка (ВО «Свобода»).

Про це свідчить ухвала суду від 27 липня, яка розміщена на сторінці депутата у Фейсбук.

Згідно з заявою народного депутата про вчинення кримінального правопорушення, Київрада у грудні 2014 року затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» для будівництва та експлуатації житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Святошинській у Святошинському районі м. Києва та передала компанії в оренду на 3 роки ділянку площею 0,49 га (кадастровий номер 8000000000:75:225:0108).

20 березня 2015 року Київрада та «Київміськбуд» уклали договір. Від імені Київради угоду підписав Віталій Кличко.

Як йдеться в заяві, згідно з законодавством за відсутності плану зонування або детального плану території передача ділянок із земель державної або комунальної власності у користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб заборонена. Однак за даними Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міськради (КМДА) станом на жовтень 2016 року план зонування та детального плану території в районі розташування земельної ділянки 8000000000:75:225:0108 відсутні.

Нардеп вважає, що Кличко використав своє службове становище всупереч інтересам служби під час підписання договору оренди для одержання неправомірної вигоди у вигляді права користування землею для «Київміськбуду», що завдало збитків територіальній громаді Києва на 1,57 млн грн. Саме такою є нормативна грошова оцінка ділянки.

В заяві йдеться, що є достатньо підстав вважати, що у діях Київського міського голови вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Раніше НАБУ не вбачало достатніх даних щодо наявності у діях Віталія Кличка ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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