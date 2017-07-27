Суд виправдав чиновника, якого звинувачували у хабарницькому погодженні землі на Черкащині

Соснівський районний суд Черкас виправдав екс-начальника Управління землеустрою, оцінки та ринку земель ГУ Держземагенства у Черкаській області Олександра Деньковича. Його звинувачували у вимаганні у 2014-му від підприємця $3 тис. хабара за погодження документів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в Городищенському районі Черкащини.

Про це йдеться у вироку суду від 19 липня, який оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, Денькович намагався законспірувати отримання хабара: сам перебував у Львові, а гроші телефоном попросив отримати у Черкасах свою знайому. 1 липня 2014-го жінка була затримана правоохоронцями у Черкасах під час отримання від підприємця $3 тис. та пакету документів з проектами землеустрою.

Суд виправдав Деньковича, дійшовши до висновку, що прокуратура не змогла довести його вину.

Зокрема, суд прийняв заяви Деньковича та затриманої при отриманні грошей жінки про те, що вони не знайомі.

Так, Денькович заявив, що затриману правоохоронцями жінку він не знає і ніколи з нею не зустрічався. Остання, у свою чергу, у суді заявила, що «лице Деньковича їй знайоме, але вона особисто з ним незнайома, ніколи з ним не спілкувалася, тим більше не вела розмов про гроші».

Вона також пояснила, що особу, що їй телефонувала (і номер якої був у її телефоні підписаний) та просила забрати для нього документи, вважала своїм знайомим з Трускавця, а не Деньковичем. Поза тим, жінка також стверджувала, що правоохоронці їй погрожували, відмовили в адвокаті, заставляли підписувати якісь документи.

При цьому суд не прийняв той факт, що при зустрічі посередник назвалася підприємцю тим ім’ям, яке йому раніше телефоном озвучив Денькович, оскільки цих даних немає в обвинувальному акті.

Суд також критично віднісся до наданого прокуратурою відеозапису негласних слідчих дій від 26 травня 2014 року, зауваживши, що відео писалося окремо від звуку, тобто на різних приладах.

При цьому суд взяв до уваги твердження Деньковича про те, що голоси, які звучать на диску з матеріалів слідства, йому не належать, а особа, яка зображена на відео, на нього схожа, але він не може сказати, що це він.

Щодо ще одного доказу – телефонних переговорів з підприємцем – суд прийняв пояснення екс-чиновника, що цим номером він на той час уже не користувався, оскільки загубив телефон у період з 2 по 12 червня 2014-го. Денькович стверджує, що до міліції з цього приводу не звертався, бо апарат був недорогий, і взагалі на той момент він був на лікуванні.

Суд встановив, що на момент скоєння злочину Денькович перебував на лікарняному, а значить, як вказав суд, фактичного відношення до організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків у червні 2014-го не мав, його обов’язки виконував заступник начальника управління-начальник відділу землеустрою та охорони земель.

У свою чергу постраждалий підприємець у суді розповів, що загалом з початку 2014-го на вимогу Деньковича виплатив йому близько $10 тисяч за сприяння у вирішенні земельного питання. Передачу Деньковичу першої суми у $6650 підприємець «для своєї перестраховки» зняв на телефон, і має відповідні відео та аудіо записи. Після чергового вимагання грошей з боку чиновника, він звернувся до СБУ. За словами підприємця, за останнім платежем у $3 тис. Денькович не приїхав, сказав телефоном, що прийде його напарниця, назвав її ім’я.

У свою чергу екс-чиновник заявив суду, що підприємця бачив лише раз у себе на прийомі для консультації щодо виділення землі, номерами телефону вони не обмінювалися і більше не спілкувалися.

В результаті суд вирішив, що надані прокуратурою докази та покази свідків не доводять вини Деньковича, і виправдав його.

Вирок ще не набрав законної сили, прокуратура ще має час для подачі апеляції.

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