Мільярд на причал Одеського морпорту отримає місцева пенсіонерка з голландцями на субпідряді

ДП «Адміністрація морських портів України» 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» реконструкцію вантажного причалу №7 Одеського морського порту за 945,07 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 жовтня 2019 року мають виконати:

реконструкцію ділянки протяжністю 137,25 м із ділянкою сполучення з причалом №8 протяжністю 26,07 м;

реконструкцію ділянки протяжністю 220 м із ділянкою сполучення з причалом №5-6 протяжністю 3,19 м;

створення операційних і маневрових зон шляхом днопоглиблення у Карантинній гавані до глибини 13,5 м обсягом 124 900 куб. м із відвезенням ґрунту на завантажувальні ділянки відвалу №1-6 на відстань 20,4 км.

Для днопоглиблення використають орендований голландський самовідвізний трюмний землесос HAM 310, який входить у флот компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди). Її дочірнє підприємство «Ван Оорд Україна» стане субпідрядником разом із ТОВ «Лакоса». Загальний обсяг робіт цих субпідрядників, залізниці, замовника, Одеського та Южненського морпортів менший від 20% вартості договору.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільше сума в 148,94 млн грн. піде на труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/кв. мм товщиною стінки 14 мм зовнішнім діаметром 820 мм по 10 581 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У перерахунку через густину сталі ціна складає 38 337 грн./т.

Зараз у відкритих джерелах електрозварні труби 820х14 можна знайти в півтора рази дешевше – по 24 500 грн./т.

А в квітні 2016 року ДП «Криворізька теплоцентраль» купило електрозварні труби такого діаметру з дещо тоншою стінкою 10 мм на третину дешевше – по 28 900 грн./т.

Ще 104,90 млн грн. відвели на профілі для шпунтових паль Larssen 607n по 38 220 грн./т. За даними джерела «Наших грошей» на митниці, у вересні 2016 року їх імпортували в Україну по $1 343, або 34 813 грн./т за тодішнім курсом. На російських сайтах вони продаються по 65 тис руб., або 28 083 грн./т.

Такі самі труби зовнішнім діаметром 1220 мм на 80,29 млн грн. коштують 16 258 грн./м, або 39 271 грн./т.

У серпні 2016 року ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» замовило електрозварні труби такого діаметру з дещо товщою стінкою 16 мм по 25 500 грн./т, тобто в півтора рази дешевше.

Крім того, 26,37 млн грн. дали на ґрунтові анкерні тяги Hollow Bar 103/78 по 177 тис грн./шт.

Пісок природний рядовий на 7,48 млн грн. коштує 125 грн./куб. м. Це майже відповідає ринковій ціні без доставки і ПДВ, яка в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Георешітка Triax 170 коштує 142 грн./кв. м, хоча в Росії вона продається по 264 руб./кв. м, або 114 грн./кв. м із ПДВ.

Арматура А400С коштує 14 186 грн./т, система покриття Sika Epiter TF 130 – 270 тис грн./т, а сульфатостійкий бетон В30 М400 20-40 мм – 1 504 грн./куб. м.

Гарантійний строк становить 10 років. Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 2,5%. Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 864,34 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ГТ Проект-Україна».

Натомість інші чотири фірми не допустили до торгів.

ТОВ «Основа» не принесло перелік основних засобів та неправильно заповнило довідку про працівників і пояснювальну записку про характеристики предмета закупівлі.

ТОВ Підприємство «Маст-Буд» не подало копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-проектувальників, перелік основних засобів, договір про залучення матеріально-технічної бази вищезгаданої «Основи» тощо.

ТОВ «Гідробуд Україна» не підтвердив продовження терміну дії дозволів на весь період виконання робіт, а його пояснювальна записка і довідка про обладнання містили недоліки.

ТОВ «Теплолюкс-Юг» теж не підтвердив продовження терміну дії дозволів на весь період виконання робіт, а також подав свідоцтво з Регістру судноплавства без проектних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд та пояснювальну записку і довідки про обладнання і працівників з недоліками. Крім того, замовник не визнав аналогічним наданий договір.

Одеський «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» на чолі з Юрієм Кузьменком належить 70-річній Аллі Бичковській. Вона також володіє нині ліквідованим ТОВ «Ім-Мобілія» одноосібно, а також ТОВ «Фінансово-правова група «Континент» і ТОВ «Фінансова компанія «Стандартний резерв» з Оленою Артьомовою.

Раніше співзасновницею переможця була 63-річна Лідія Янічева. У 2004 році вона створила ТОВ «Едельвейс Плес» та володіла й керувала ним до 2008 року, доки його не переоформили на Маргариту Федорович.

Із 2010 року донині трест виграв державних тендерів на 109,23 млн грн.

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