Комунальники Добропілля заплатять ФОПу 3 мільйони за охоронців з зарплатою 3 200

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (Донецька область) 19 липня за неконкурентними процедурами уклало угоди з ФОП Прокопик Олександр Миколайович на послуги з охорони вартістю 2,96 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Було укладено 5 угод на послуги з фізичної охорони об’єктів комунальної інфраструктури міст Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке (котельні, адміністративні будівлі, виробничі бази).

В додатках вказано, що зарплата контролера/охоронця на комунальних об’єктах буде мінімальною – 3 200 грн. Загалом вартість послуг охорони однією людиною-найманим працівником ФОП Прокопика О.М. обійдеться комунальному підприємству у 5 026 грн. на місяць.

ФОП Прокопик О.М. був зареєстрований 19 квітня цього року і до цього не приймав участі в державних закупілях. В договорах з ним не КП «Добро» не згадувало про наявність у підприємця діючої ліцензії на право надання охоронних послуг.

В Єдиному державному реєстрі юросіб, ФОП та громадських формувань в якості контактного телефону ФОП Прокопик О.М. зазначений 095-414-50-88, який на ряді інформаційних ресурсів в мережі Інтернет вказаний як один з контактних номерів волонтерів громадської організації «Добропільське товариство захисту тварин «Вірність». Керівником громадської організації є Климов Андрій Олегович.

Керівником КП «Добро» є депутат Добропільської міської ради від «Опозиційного блкоу» Артем Сундучніков.

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