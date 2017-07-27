Дружина керівника «ДВРЗ» за 10 місяців заробила консультаціями 5 мільйонів

Начальник філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» Євген Кузнецов на кінець 2016 року задекларував майже 5 млн грн доходу дружини, яка зареєструвалась підприємцем наприкінці лютого того ж року. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основним видом діяльності Оксани Кузнецової є діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування. Дружина очільника «ДВРЗ» стала підприємцем 26 лютого 2016, а на кінець року Кузнецов показав дохід дружини – 4,99 млн грн.

Того ж року Кузнецов отримав дохід від відчуження рухомого майна – 1 млн грн. Йдеться про продаж автомобіля Олексію Шарию – заму Кузнецова. Сам Шарий у декларації за аналогічний звітний рік, вказує, що купив позашляховик Mitsubishi Pajero Wagon 2011 р.в., однак, – за 650 тис. грн.

Без автомобілів родина Кузнецових не залишилась. Євген Кузнецов торік 31 березня зареєстрував право власності на BMW X5 2016 року випуску за 1,9 млн грн, а під кінець року, у грудні 2016, дружина Кузнецова Оксана оформила на себе кросовер Toyota Venza 2013 модельного року.

Уся нерухомість подружжя записана на Оксану Кузнецову. Це дві квартири у Києві загальною площею 198 кв м та садовий будинок на 146 кв м з ділянкою площею 0,25 га з місцерозташуванням у селі Жовтневе Бориспільського району на Київщині. Сусідами Кузнецових є суддя Господарського суду Київської області Ірина Литвин, яка тільки будується, заступник прокурора Дніпропетровської області Андрій Бачище, ділянки тут також реєстрували начальник Головного управління ДФС у м. Києві Андрій Швець, прокурор Бориспільської міжрайонної прокуратури Київської області Олена Завгородня та колишній депутат Київської облради, якому свого часу інкримінували незаконне заволодіння 74 га землі державного лісового фонду Сергій Гарбарук.

Нагадаємо, Євген Кузнецов очолив «Дарницький вагоноремонтний завод» у травні 2015 року. Як раніше повідомляли «НГ», він провадив бізнес з Андрієм Черніковим, керівником фірми, яку пов’язували з Віктором Януковичем, – ТОВ «Прем’єр Лізинг» (нині в стані припинення).

Річна зарплата Євгена Кузнецова як керівника «ДВРЗ» склала 120 тис грн. «Укрзалізниця» проводить закупівлі вантажних вагонів на мільярди гривень саме через це підприємство.

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