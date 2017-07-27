Апеляція зобов’язала знести будинки «Шевченківського кварталу»

Київський апеляційний адмінсуд зобов’язав ТОВ «ВКФ Фарби України» та Київський національний університет будівництва і архітектури знести дві секції багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва на вул. Новоукраїнська,24а (Українська,6) біля станцій метро Сирець, Дорогожичі та Берестейська, які будуються без дозволу на виконання будівельних робіт. Про це свідчить ухвала суду від 6 липня.

У 2014 році підрозділ «Київський індустріальний коледж» Київського національного університету будівництва і архітектури, який підпорядкований Міносвіти, вирішив будуватися на ділянці площею 0,95 га (кадастровий номер 8 000 000 000:91:050:0046). Він замовив «Фарбам України» багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та гуртожитку для студентів на вул. Українській, 6 з III категорією складності. Причому згідно з договором про часткову участь у будівництві коледж передав функції замовника «Фарбам України».

Того ж року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєструвала Декларацію про початок виконання будівельних робіт, а вже наступного року через надання коледжем та «Фарбами України» недостовірних даних Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у м. Києві скасував декларацію, вважаючи будівництво самочинним.

Через кілька місяців ДАБІ м. Києва провела позапланову перевірку будівництва і з’ясувала, що генпідрядником є ТОВ «Вендер проджект», а згідно з проектом, який був розроблений ТОВ «ПК «Інжгруп», і затверджений експертним звітом державної «НДІПроектреконструкції», житловий будинок повинен мати 22 поверхи загальною площею 11,6 тис кв м, а також 390 кв м нежитлових приміщень. Крім того, категорія складності будівництва зросла до V.

Перевірка також встановила, що вже збудовано 22 поверхи, причому без дозволу на виконання будівельних робіт. Департамент видав припис про усунення порушень і оштрафував «ВКФ Фарби України» на 1,09 млн грн.

Під час наступної перевірки Департамент з’ясував, що припис не виконаний і «Вендер проджект» продовжує будівництво без дозволу. На той час фірма без необхідної проектної документації вже оздоблювала фасади першої секції 22-поверхового житлового будинку, влаштувала плити перекриття над 19 поверхом другої секції та над 11 поверхом третьої секції будинку. ДАБІ видав нові приписи «Фарбам України» та «Вендер Проджект» з вимогою зупинити будівництво та усунути правопорушення, і оштрафував замовника на 2,48 млн грн, а генпідрядника на 1,24 млн грн.

На початку 2016 року чергова перевірка показала, що Держархбудінспекція видала коледжу дозвіл лише на першу чергу будівництва багатоповерхового житлового будинку та гуртожитку для студентів, який був майже збудований, і передбачав 22 поверхи на 158 квартир площею 7,2 тис кв м та 392 кв м нежитлових приміщень. Також було встановлено, що поруч із збудованим будинком генпідрядник «Вендер проджект» продовжує будувати ще дві секції багатоповерхівки без дозволу.

ДАБІ України з залученням третіх осіб, зокрема нардепа Юрія Левченка, звернулися до Окружного суду Києва з вимогою зобов’язати замовників знести незаконно збудовані дві секції багатоповерхівки, які не передбачені проектом.

Суд встановив, що позивач не надав належних доказів. Зокрема, не довів, що друга та третя секції будинку відносяться до самочинного будівництва, і ці об’єкти збудовані з істотним відхиленням від проекту, відповідно можуть суперечити суспільним інтересам чи порушувати права інших осіб. Суд також звернув увагу, що в матеріалах справи відсутні докази, що дозвіл на будівництво, отриманий замовником ,вичерпав свою дію, а збудований відповідно до нього об’єкт зданий в експлуатацію і набув статусу завершеного будівництва. Тому у задоволенні позову відмовив.

Втім Київський апеляційний адмінсуд визнав помилковим рішення суду першої інстанції. Апеляція вирішила, що друга та третя секції будинку самочинні, проведення перебудови неможливе, оскільки будівництво здійснюється без документів, а ділянка, на якій ведеться забудова, згідно з Генпланом Києва, частково належить до садибної житлової забудови, частково до багатоквартирної житлової забудови та частково до зелених насаджень загального користування. Тобто будівництво йде на ділянці, яка не була відведена для цієї мети.

Колегія суддів також встановила, що будівництво може становити суспільну загрозу життю та здоров’ю людей, підвищену небезпеку для довкілля, оскільки відсутні дані, чи має створена будівля належну міцність, стійкість та експлуатаційну надійність. Крім того, земельна ділянка, на якій звели дві секції, частково охоплює санітарно-захисну зону від залізниці, на якій будівництво заборонено.

Тому апеляція задовольнила скаргу ДАБІ, скасувала постанову суду першої інстанції та зобов’язала «ВКФ Фарби України» та університет знести дві секції багатоповерхового житлового будинку.

На вул. Новоукраїнська,24а (Українська,6) будується ЖК «Шевченківський квартал». У 2015 році тодішній радник Кличка Павло Рябікін відносив «Шевченківський квартал» до 40 проблемних житлових комплексів, які незаконно будують компанії «Укогруп» та «Сіті Груп, що контролюються скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським. Він був затриманий ГПУ минулого року за підозрою в несплаті податків та створенні злочинного угрупування, яке захоплювало земельні ділянки у Києві. Після чого «Фарби України» почали заперечувати свій зв’язок з Войцехівським.

У 2014-2015 роках ТОВ «ВКФ Фарби України» було записане на Вадима Гребельника та Яну Трофименко. В подальшому їх змінили Євгеній Міщенко та Марія Воловенко, які наразі вказані засновниками фірми. У 2015 році Воловенко також була засновником та директором «Вендер проджект», створеного у 2014 році. Зараз «Вендер проджект» записане на Миколу Дерена.

Девелопером будівництва виступає ТОВ «Рон-стоун» Артема Широкого та відомого забудовника Олега Репи. Останній у 2008-2010 рр. займав керівну посаду в «Укогруп» Войцехівського.

У 2004-2012 роках Олег Репа був співвласником та директором ТОВ «Альфабудсервіс». В подальшому засновниками фірми були вже згадана власниця «ВКФ Фарби України» Яна Трофименко та мешканець Узбекистану Ергашев Хусніддін Абдулбоки Огли. Згідно з даними судового реєстру, «Альфабудсервіс» та «ВКФ Фарби України» фігурують у кримінальній справі щодо «фіктивності» та податкових махінацій під час виконання будівельно-монтажних робіт по вул. Українська, 6.

Наразі Репа разом з Багіровим Багтіяром Каміл Огли володіє ТОВ «Міжнародна будівельна компанія «Партнер». У 2015 р. Репа балотувався ба Київради від партії «Єдність» Омельченка, але не пройшов.

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