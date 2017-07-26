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Зі справи про розкрадання 18 мільйонів на каналізації щез чиновник Харківської ОДА

26 Липня 2017

Прокуратура в квітні передала до Дергачівського районного суду  був переданий обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, які виділили на Малоданилівські очисні споруди в Харківській області.
Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на обласну прокуратуру.

Зараз планується проведення підготовчого засідання.

Правоохоронці стверджують, що розкрадання бюджетних кошті вбуло здійснено злочинною групою,  до якої увійшли директор ТОВ підприємство «Спецводстрой», яким тоді була Інна Морозова, її сестра Елла Кутько та батько –Микола Кожанов, а також Сергій Гуслєв, який був директором ПП «Інжинірингова компанія «Технології ВК». Цю групу обвинувачують у порушенні низки статей Кримінального кодекса: зловживання службовим становищем, привласнення та розтрата майна, підроблення документів, відмивання та легалізація доходів та інше. За даними слідства, упродовж 2014 – 2016 років членами вказаної групи на території м. Харкова вчинені чотири епізоди заволодіння коштами державного та обласного бюджетів

Так, з липня 2014 р. по березень 2016 р. ця група з використанням корупційних зв’язків в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування отримала замовлення на виконання робіт від Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. Під час їх виконання було використано  підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р», а також були підроблені офіційні документи та внесенні недостовірні відомості. Все це дозволило завищити вартість обладнання та вартість виконаних робіт, внаслідок чого злочинна група заволоділа 18,18 млн. грн.

Цікаво, що нині у справі та обвинувальному акті не фігурують чиновники, без яких провернути цю схему було неможливо. Хоча раніше, в ухвалах по цій справі, правоохоронці повідомляли про те, що представник ТОВ підприємство «Спецводстрой» передав директору Департаменту ОДА більше мільйона гривень готівкою. В 2014 році керівником цієї установи був Євгеній Шахненко – теперішній віце-губернатор.

На даний час, у «Спецводстрой» та «Бест-Р» з’явився один й той самий новий директор – Владислава Гусліста. Вона була партнером по ТОВ «Техекс-Газ» Юзефа Броневського, який був відомий як радник віце-губернатор ОДА Євгенія Шахненка.

Минулого року Департамент капбудівництва провів черговий тендер на завершення реконстуркції Малоданилівських очисних споруд. Договір вартістю 10 млн. грн. був підписаний з ТОВ «Будівельник».

Детальніше про цю справу з розкрадання грошей на реконструкції Малоданилівських очисних споруд читайте тут.

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