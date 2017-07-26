Водоканал Покровська придбав новеньку Camry у «срібній» комплектації майже за мільйон

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
26 Липня 2017
КП «Покровськводоканал» 11 липня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ТОВ
ТОВ «Автосаміт ЛТД» про закупівлю Toyota Camry вартістю 886 тис грн.
Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Угода передбачає поставку комунальному підприємству новий автомобіль Toyota Camry з двигуном «Dual VVT-i» об’ємом 2,5 л та 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач.
Салон авто оздоблений комбінованою шкірою з перфорацією, має аудіосистему з шести динаміків, два з яких високочастотні, автоматизований трьохзонний клімат контроль. Комплектація також передбачає підігрів передніх і задніх сидінь, комплект бортового зв’язку по системі Bluetooth, багатофункціональний дисплей на панелі приладів, литі диски та інші прилади, що характеризують авто представницького класу.
За даними дилерських мереж, автомобіль Toyota Camry з таким характеристиками відноситься до класу «Prestige». Дорожче тільки комплектація авто «Premium»
«Покровськводоканал» очолює Михайло Дітковський. Його дружина є співзасновницею ТОВ «Мена-плюс».
Власником «Автосаміт ЛТД» є ПАТ «Українська автомобільна корпорація» Таріела Васадзе.