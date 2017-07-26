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Водоканал Покровська придбав новеньку Camry у «срібній» комплектації майже за мільйон

26 Липня 2017

КП «Покровськводоканал» 11 липня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ТОВ

ТОВ «Автосаміт ЛТД» про закупівлю Toyota Camry вартістю 886 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Угода передбачає поставку комунальному підприємству новий автомобіль Toyota Camry з двигуном «Dual VVT-i» об’ємом 2,5 л та 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

Салон авто оздоблений комбінованою шкірою з перфорацією, має аудіосистему з шести динаміків, два з яких високочастотні, автоматизований трьохзонний клімат контроль. Комплектація також передбачає підігрів передніх і задніх сидінь, комплект бортового зв’язку по системі Bluetooth, багатофункціональний дисплей на панелі приладів, литі диски та інші прилади, що характеризують авто представницького класу.

За даними дилерських мереж, автомобіль Toyota Camry з таким характеристиками відноситься до класу «Prestige». Дорожче тільки комплектація авто «Premium»

«Покровськводоканал» очолює Михайло Дітковський. Його дружина є співзасновницею ТОВ «Мена-плюс».

Власником «Автосаміт ЛТД» є ПАТ «Українська автомобільна корпорація» Таріела Васадзе.

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