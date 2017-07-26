В Краматорську замовили інженерні проекти фірмі, яку підозрюють в завищені цін

КП «Служба єдиного замовника» Житлово-комунального господарства м.Краматорська (Донецька обл.) за неконкуретною процедурою уклало угоду з ТОВ «Проектна компанія «Аркон» про закупівлю послуг з інженерного проектування на суму 109 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Комунальне підприємство опубліковало інформацію про укладання договору 24 липня, але копію самого документа не оприлюднило. З завантаженої інформації про предмет закупівлі відомо, що «ПК «Аркон» повинно розробити проектну документації для проведення капітального ремонту ліфтів в Краматорську.

ПК «Аркон» зареєстроване в Києві на мешканку міста Українськ Донецької обл. (підконтрольна українській владі територія) Ольгу Сахань. Керівником є Дар’я Прохорова.

Весною поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою, що «ПК «Аркон» вдвічі завищила вартість проектно-кошторисної документації з капремонту школи. За підозрою поліції, це відбулося через змову начальника управління капбудівництва Краматорського міськвиконкому та директора фірми, які уклали угоду вартістю 700 тис грн. В травні суд надав поліції доступ до банківського рахунку ПК «Аркон».

За даними «Прозоро», фірма отримала замовлень на 8,85 млн грн., всі вони отримані від замовників Донецької області.

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