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В Добропіллі комунальники за одну добу освоїли 92 тисячі на розрівненні доріг

26 Липня 2017

КП «Добропільський міський транспорт» (Донецька обл) 10 липня за неконкурентною процедурою уклало договір з ФОП Дем’яненко Олександр Вікторович про надання послуг  спецтехніки для розрівнювання доріг на суму 92 тис грн.

Про це повідомляється в «Прозорро».

Угода передбачає надання автомобіля КамАЗ та  бульдозера Т-130 МГ для розрівнювання незамощених вулиць м. Добропілля.

В той самий день, 10 липня, сторони договору підписали «Акт №1 про надання послуг за липень 2017 р.». Сторони засвідчили в акті, що послуги були «надані в повному обсязі».

23 травня  між КП «Добропільський міський транспорт» та ФОП Дем’яненко Олександр Вікторович за неконкурентною процедурою було укладено схожий договір. Тоді мова йшла про надання послуг спеціальною технікою для розрівнювання незамощених вулиць с. Жданівський м. Добропілля на суму 40 тис грн.  Тоді, за день до підписання угоди ФОН виставив комунальниками рахунок-фактуру на суму 40 тис грн, на яку і було укладено потім договір.

Керівником КП «Добропільський міський транспорт» з серпня є Мар’янський Олександр Сергійович. В декларації за 2016 рік він вказав, що володіє двома невеликим будинками в Добропілля, автомобілем Skoda Octavia 2010 р.в., та отримав минулого року 33 тис грн. зарплати. А також грант на 224 тис грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, Мар’янський О.С. був зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця 25.05.2015 р.

В грудні 2015 р. Мар’янський О.С. став переможцем конкурсу «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей». Його бізнес-проект «Мережа фаст-фуда «Хот дожница» був підтриманий донором на суму 224 тис грн. За півроку до цього він зареєструвався підприємцем, але в червні 2016 року припинив підприємницьку діяльність.

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