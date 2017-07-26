Суд вдруге повернув ГПУ обвинувальний акт по справі судді Скутельника

Дніпровський райсуд м. Києва 24 липня повернув в ГПУ на доопрацювання обвинувальний акт стосовно судді Господарського суду Київської області Павла Скутельника, обвинуваченого в отриманні хабара. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

У судовому засіданні було оголошено лише резолютивну частину ухвали. Повний текст буде оголошено пізніше.

Своїм рішенням суд задовольнив клопотання обвинуваченого судді Скутельника і його захисту. Відзначимо, що у травні 2016 року суд вже повертав обвинувальний акт прокурору на доопрацювання.

Тоді своє рішення суд мотивував тим, що обвинувальний акт не містить розписки захисника Скутельника про отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; має суперечності щодо порядку та дат повідомлення про підозру; містить помилки у ініціалах обвинуваченого; доданий до обвинувального акту реєстр матеріалів досудового розслідування містить неточності щодо дат та переліку процесуальних дій.

ГПУ тоді оскаржила повернення обвинувального акту і виграла – Апеляційний суд м. Києва на початку вересня 2016 року скасував ухвалу Дніпровського райсуду і призначив розгляд справи по суті.

На засіданні 24 липня цього року захист обвинуваченого заявив про нові обставини. Зокрема, захисники послалися на свіжу постанову Верховного Суду України від 24.11.2016, у якому вказується на важливість правильного відображення фактичних обставин справи. А у даному обвинувальному акті щодо Скутельника, наголосив захист, викладені некоректно. Адвокат вказав на ряд протиріч, і зокрема, на дві дати вручення повідомлення про підозру – 10 липня і 13 липня.

Прокурор ГПУ Ніна Юр’єва наполягала, що «обвинувальний акт є таким, що відповідає вимогам КПК і може бути призначений до судового розгляду».

Відзначимо, що обвинувачений суддя Скутельник заявляв відвід прокурору Юр’євій, обґрунтовуючи його сумнівами в її неупередженості. При цьому він послався на судову експертизу, яку на замовлення захисту Скутельника виконав Український НДІ спецтехніки та судових експертиз СБУ. Нею встановлено, що на одній зі сторінок апеляційної скарги щодо обвинувального акту підпис Юр’євої «виконаний із застосуванням способу технічної підробки шляхом перемальовування на просвіт». Сама прокурор повідомила у суді, що розписувалась на всіх сторінках самостійно. Суд відмовив у відводі прокурора. Повний текст цього рішення буде опублікований пізніше.

Нагадаємо, суддя Госпсуду Київської області Павло Скутельник був затриманий у травні 2015 року за обвинуваченням в отриманні хабара. Сам він категорично відкидає обвинувачення, наполягаючи на фабрикуванні справи проти нього.

У своїй декларації доброчесності за 2016 рік Скутельник вказав на випадки втручання у його діяльність по здійсненню правосуддя. На сьогодні це чи не єдине відоме в Україні декларування такого втручання.

У цій декларації Скутельник зазначив, що пов’язує відкрите проти нього кримінальне провадження саме із відмовою «обслуговувати приватні інтереси» голови суду.

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