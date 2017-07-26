Новий голова прикордонників купив BMW втричі дорожче річної зарплати

Новопризначений очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал у 2016 році придбав BMW X5 вартістю 647 тисяч гривень. Водночас, зарплата чиновника за рік склала лише 284 тисячі, повідомляє Анастасія Борема у програмі «Бігус.інфо».

Згідно з декларацією Петра Цигикала, який донедавна займав посаду директора Департаменту оперативної діяльності ДПСУ, з нерухомого майна в його родини – лише гараж на 24 квадратних метри, а з рухомого – 2 автомобілі.

Люксовий джип BMW X5 Петро Цигикал купив у червні 2016 року за 647 тисяч гривень. Проте, за даними журналістів «Наших грошей», власне BMW генерал береже, і на роботі його возить Nissan Pathfinder 2013 року вартістю $ 30 тис, придбаний за кошти міжнародних донорів.

Офіційна заробітна плата пана Цигикала за 2016 рік склала 284 тисячі гривень. Скоріше за все, кошти на придбання люксової автівки прикордонник заощадив на «відчуженні рухомого майна» вартістю 600 тисяч.

Порівняння декларацій чиновника за 2015 і 2016 роки свідчить, що цим майном, ймовірно, була попередня автівка Петра Цигикала – Toyota Camry. Щоправда, її вартість згідно до декларації становила 240 тисяч, а продав її прикордонник вже за 600 тисяч.

Покупцем в цій угоді зазначена Олександра Блавдзевич. Аналітики bihus.info знайшли в Інтернеті тільки одну людину з таким ім’ям, і це – віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців.

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