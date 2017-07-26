Нардеп викреслила з помічників студента, який проходить по «справі Розенблата» і має авто за $50 тисяч

Народний депутат від Радикальної партії Ляшка Тетяна Юзькова викреслила зі списку своїх помічників студента юрфаку КНУ ім. Шевченка Костянтина Проскурка. Останній проходить підозрюваним у «справі Розенблата» по статті «зловживання впливом», йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування встановило, що Проскурко був у складі організованої групи, яка вимагала та отримала хабар в $ 11 тис. дол. від «агента Катерини» за вплив на прийняття рішень народними депутатами Поляковим та Розенблатом щодо підготовки проектів законів по бурштину.

7 липня Солом’янський районний суд арештував синій Volvo XC60 2016 року випуску, що належить людині, яка значиться помічником-консультантом за строковим трудовим договором на постійній основі народного депутата України VIII скликання. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру МВС, таке авто зареєстроване саме на Костянтина Проскурка. Причому, купував він його в рік випуску. Зараз новий такий автомобіль коштує $51 тис, вживаний – $43 тис. Згідно витягу Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських об’єднань, бізнесу студент-помічник Юзькової не мав.

Давньою поціновувачкою Volvo XC є сама нардеп Юзькова. З року в рік вона декларує володіння Volvo XC90, але 2003 року випуску вартістю в 300 тис. грн

Як раніше повідомляли «Наші гроші», Костянтин Проскурко є однокурсником і товаришем Богдана Мотрича, що на нього реєструвалися мисливсько-рибальський клуб «Ярик» та яхт-клуб, який журналісти пов’язали з нардепом від Радикальної партії Ляшка Сергієм Скуратовським.

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