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«Максмед» продав залізниці шпали на 10-15% дорожче, ніж львів’яни місяць тому

26 Липня 2017

Філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» 12 липня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Максмед Інтернешнл» про поставку дерев’яних шпал на загальну суму 6,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом двох місяців поставлять 16 тис непросочених шпал виробництва ТОВ «Порттехінвест». Із них 11 200 штук І типу коштує по 392-408 грн., а 4 800 штук ІІ типу – по 373-388 грн.

У червні центр замовив ТОВ «Хмарочос Плюс» шпал на 28,30 млн грн. Ціни найбільшого з тодішніх договорів були на 10-15% нижчі: 356 грн. за І тип і 336 грн. за ІІ тип. Натомість у квітні шпали від цієї ж фірми коштували по 393-419 грн.

Як і тоді, нині товар мають доставити залізницею або автотранспортом на Рава-Руський і Новомосковський шпалопросочувальні заводи на умовах CPT.

Сума нинішніх угод на сім відсотків нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 6,79 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Балліста», ТОВ «Експрес 399» і згаданий «Хмарочос Плюс». Останній на одному з тендерів пропонував на вісім відсотків нижчу ціну, але його відхилили за банківську гарантію на 84 тис грн. замість необхідних 84 800 грн.

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. віднедавна зареєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник  директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Павліченко також володіє ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» з Вячеславом Якубовським, колишнім помічником нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).

Нині «Максмед Інтернешнл» прописаний у бізнес-центрі «Євразія» на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі але на іншому поверсі знаходиться громадська приймальня народного депутата від БПП Олександра Грановського.

Раніше засновником «Максмед Інтернешнл» був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу».

Виробник «Порттехінвест» із Київщини належить Володимиру Андреєву та Володимиру Гельвановському. Останній у 2010 році пройшов у Севастопольську міськраду від Партії регіонів, очолюючи наглядову раду ВАТ «Інтеррибфлот». Фірму того ж року перетворили на ТОВ «Інтеррибфлот», яким нині володіють Григорій Луцай і Петро Свірідов.

Крім того, Гельвановський є засновником ТОВ «Керченський будинок моряків» із Віталієм Байдужем і Сергієм Бровою – помічником нардепа від «Народного фронту» Олега Кришина. Байдуж і Брова також співволодіють ТДВ «Дніпропетровськриба», ТОВ «ДР-Склад» і «Фрост 4».

Торік Держекоінспекція намагалась тимчасово заборонити діяльність «Порттехінвесту» для припинення негативного впливу на довкілля. Проте суд відхилив позов через нестачу оригіналу довіреності на представництво інтересів позивача.

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