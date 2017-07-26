Колишня фірма чиновника Труханова взяла 106 мільйонів на ремонт «Європейської мерії», за яку НАБУ порушило справу

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрстрой Сервіс» капітальний ремонт за 105,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. відремонтують 10-поверхову будівлю по вул. Косівська, 2Д, літера «В». У будівлі планують розмістити головний офіс Центру надання адмінпослуг, державних реєстраторів юридичного департаменту, єдиний офіс надання соціальних послуг і прозору приймальню громадян.

Це колишня будівля заводу «Краян», яку міськрада торік купила для проекту «Європейська мерія: відкрита і доступна влада» за 185 млн грн. Нині ці кошти арештовані судом у рамках кримінального провадження НАБУ.

Заплановано оздоблювальні роботи, прибудують шахту і змонтують ліфт, влаштують інженерні мережі, теплопункт, фанкойли, пожежні системи, відеоспостереження, системи кондиціонування і контролю та управління доступом.

За кошторисами без ПДВ із первинної пропозиції переможця, клейова суміш Ceresit СМ 115 коштує 11,80 грн./кг, тоді як її ринкова роздрібна ціна дещо вища – 14,82 грн./кг.

Натомість насосна станція Grundfos MQ 3-45 обійдеться у 1,22 млн грн. без монтажу. Її ринкові ціни різняться в межах 7 978-10 550 грн.

Комутатори UTP1-SW16-TP300 коштують по 15 333 грн., хоча у відкритих джерелах їх можна знайти по 8 216 грн.

Відеореєстратор Dahua DH-NVR4832-4K замовили за 29 138 грн., тоді як на ринку його продають по 14 615 грн.

Придбані по 10 467 грн. телевізори Samsung UE32J5000AKXUA продаються по 8 599 грн.

Моноблочний тепловий насос повітря/вода Vaillant Arotherm VWL 115/2 A 400 V купили за 324 тис грн., хоча на ринку його можна знайти за 203 тис грн.

На аукціоні «Укрстрой Сервіс» знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

Гарантійний строк на несучі й загороджувальні конструкції становить десять років, а на інші роботи – три роки.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 402 тис грн., решта – у наступному році. На заробітну плату піде 6,43 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,22 млн грн.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 116,89 млн грн.

Конкурентами були ПП «Добробуд-Град» і ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй».

Одеський «Укрстрой Сервіс» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Олександра Соколовського. Раніше співвласником був Геннадій Мирошниченко – нинішній виконувач обов’язків начальника Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради.

Соколовський також володіє:

ТОВ «Надєжда»;

ТОВ «Кано Трейд», яким керує Олексій Михайлович Ачкасов – особа з такими ПІБ у 2015 році була уповноваженою від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність»;

ТОВ «Нове Місто- Інвестиції» і ТОВ «Трансбуд СУ-10» з Олександром Марченком, Ігорем Гнатенком та Анатолієм Гречухою.

Переможець забудовує ділянку за одеським Палацом спорту, а також згадувався як контрагент БФ «На благо Одеси» у кримінальному провадженні щодо колишнього генконсула Грузії в Одесі Теймураза Нішніанідзе, радника екс-голови Одеської області Михайла Саакашвілі.

У серпні 2016 року «Укрстрой Сервіс» отримав єдиний підряд Управління з майнових відносин Одеської обласної ради на авторський нагляд за реставрацією Аккерманської фортеці (Білгород-Дністровський замок) за 92 тис грн.

«Добробуд-Град» з Одещини зі статутним капіталом 500 тис грн. належить Михайлу Жученку. Раніше статутний капітал становив 100 грн., а власником був нинішній директор Ігор Касаткін. Він також володіє ПП «Капітель», яка має з «Добробуд-Градом» спільний номер телефону 0487874605.

У 2013 році фірма-суперник виграла єдиний тендер Одеської міськради на капремонт приміщення мерії на Думській площі, 1 за 755 тис грн. Тоді мером був Олексій Костусєв. А нещодавно вона отримала від нинішнього замовника 162,58 млн грн. на будівлю по вул. Косівська, 2Д літера «В1».

«СК «Градо-Строй» володіє Юрій Самойленко. Ця фірма відома тим, що її конкурентом на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

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