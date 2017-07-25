Ціна дров по Україні в липні

Найдорожчі дрова замовляють на Сході, але й лісовий Захід примудряється купувати якнайдорожче.

За даними з «Прозорро», у липні понад 40 замовників уклали угоди на постачання дров на суми понад 100 тис грн. У таблиці наведена інформація про ціну за кубометр, перераховану без ПДВ у тих випадках, де податок був включений до ціни.

Дрова купувались двох типів – з твердих або м’яких порід дерева. Зазвичай перші дорожчі приблизно на 20%. У багатьох випадках в договорах не конкретизувалось який саме вид дров замовляється. Замовники завжди включали в закупівельну ціну вартість доставки.

У кількох випадках ціна дров значно завищена по відношенню до середнього рівня.

Наприклад, дрова з твердих пород дерева в основному замовляли по 500-600 грн. за кубометр. Однак підрозділи «Укрпошти» в Дніпрі та Харкові замовили їх дорожче від 800 грн. Низка установ Львівщини та Закарпаття в лісових Карпатах замовляли тверду деревину від 700 грн.

Замовник Ціна за кубометр без ПДВ, грн. Вид деревини Переможці Сума договору, грн.

1. ПАТ «Укрпошта» в особі дніпропетровської дирекції 875 – ФОП «Попов Дмитро Васильович» 717 700 2. Відділ освіти Великобурлуцької райдержадміністрації Харківської області 817 – ФОП Цуканова Юлія Олександрівна 2 385 000 3. ПАТ «Укрпошта» в особі харківської дирекції 800 тверді ФОП Назаренко Владислав Сергійович 320 000 4. Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України 740 тверді ДП «Боринське лісове господарство» 152 736 5. Управління освіти Берегівської міської ради 713 тверді «Берегівське лісове господарство» 168 974 6. відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області 690 тверді ДП «Стрийське лісова господарство» 123 372 7. Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації 679 – ФОП Нетудихата Ольга Анатоліївна 185 367 8. Плисківський психоневрологічний інтернат 675 тверді ФОП «Килівник Світлана Іванівна» 346 950 9. Відділ освіти Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області 641 – ТОВ Агрофірма «Голуба Нива», 125 000 10. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат 625 тверді Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп» 385 000 11. КУ КУСОР Атинський психоневрологічний інтернат 620 – ФОП «Проскурнік Олег Віталійович» 277 760 12. Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка» 601 тверді ДП « Жмеринський райагроліс « ВОКСЛП «Віноблагроліс» 452 900 13. КУ «Шаргородська центральна районна лікарня» 600 – Дочірне підприемство «Шаргородський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» 388 800 14. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл 585 тверді Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп» 338 223 15. Військова частина А1363 570 Кругляк – техсировина для ВТП (штб) сосна ДП Новомосковський військовий лісгосп 399 282 16. Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг Могилів – Подільського Району Вінницької обл. 559 тверді Дочірнє підприємство «Могилів-Подільський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» 136 884 17. Філія «ЦТС» Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» 547 тверді ТОВ «Надія» 437 664 18. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації 542 хвойні та м’які ДП Старосамбірське ЛМГ 674 700 19. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат 542 м’які Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп» 385 000 20. Відділ освіти Перемишлянської райдержадміністрації 542 – ДП Золочівське лісове господарство 156 000 21. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл 535 соснові Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп» 338 223 22. Відділ освіти Конотопської міської ради 510 тверді ДП «Конотопське лісове господарство» 1 140 696 23. Відділ освіти Деражнянської районної державної адміністрації 508 тверді СЛКП «Флора» 198 973 24. Деражнянська центральна районна лікарня 508 – СЛКП «Флора» 462 686 25. Відділ охорони здоров’я Хустської районної державної адміністрації 500 тверді ДП «Хустське лісове дослідне господарство» 117 480 26. Державна організація Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району 493 – ФОП Струтинський Вадим Леонідович 591 600 27. Відділ освіти Ніжинської районної державної адміністрації 468 – ДП «Ніжинське лісове господарство» 375 870 28. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат 468 тверді ДП «Глухівське лісове господарство» 307 956 29. Відділ освіти Конотопської міської ради 465 хвойні ДП «Конотопське лісове господарство» 1 140 696 30. Відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації 460 – Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство 179 676 31. Центральна районна лікарня Бердичівського р-ну 433 – ДП «Бердичівське лісове господарство» 207 996 32. Відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації Сумської області 419 – Путивльське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Путивльський агролісгосп» 781 184 33. КП «Лопухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 417 – ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 150 000 34. Комунальний заклад «Коростенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської районної ради 410 – ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» 113 160 35. КЗ Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат і-ііі ступенів Хмельницької обласної ради 387 м’які СЛКП «Флора» 192 304 36. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат 385 м’які ДП «Глухівське лісове господарство» 307 956 37. Відділ освіти Камінь-Каширської районної державної адміністрації 375 – ДП « Камінь-Каширське лісове господарство» 534 600 38. Комунальна установа «Олевська центральна районна лікарня» Олевської районної ради 355 – ДП»Білокоровицький лісгосп» 553 500 39. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Тернополя 325 тверді ДП «Тернопільське лісове господарство» 172 800 40. Відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації 265 мішані ФОП Риба В’ячеслав Володимирович 198 750 41. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 208 – Приватне сільськогосподарче підприємство «Колос» 137 500

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