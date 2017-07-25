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Ціна дров по Україні в липні

25 Липня 2017

Найдорожчі дрова замовляють на Сході, але й лісовий Захід примудряється купувати якнайдорожче.

За даними з «Прозорро», у липні понад 40 замовників уклали угоди на постачання дров на суми понад 100 тис грн. У таблиці наведена інформація про ціну за кубометр, перераховану без ПДВ у тих випадках, де податок був включений до ціни.

Дрова купувались двох типів – з твердих або м’яких порід дерева. Зазвичай перші дорожчі приблизно на 20%. У багатьох випадках в договорах не конкретизувалось який саме вид дров замовляється. Замовники завжди включали в закупівельну ціну вартість доставки.

У кількох випадках ціна дров значно завищена по відношенню до середнього рівня.

Наприклад, дрова з твердих пород дерева в основному замовляли по 500-600 грн. за кубометр. Однак підрозділи «Укрпошти» в Дніпрі та Харкові замовили їх дорожче від 800 грн. Низка установ Львівщини та Закарпаття в лісових Карпатах замовляли тверду деревину від 700 грн.

Замовник Ціна за кубометр без ПДВ, грн. Вид деревини Переможці Сума договору, грн.
1. ПАТ «Укрпошта» в особі дніпропетровської дирекції 875 ФОП «Попов Дмитро Васильович» 717 700
2. Відділ освіти Великобурлуцької райдержадміністрації Харківської області 817 ФОП Цуканова Юлія Олександрівна 2 385 000
3. ПАТ «Укрпошта» в особі харківської дирекції 800 тверді ФОП Назаренко Владислав Сергійович 320 000
4. Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України 740 тверді ДП «Боринське лісове господарство» 152 736
5. Управління освіти Берегівської міської ради 713 тверді «Берегівське лісове господарство» 168 974
6. відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області 690 тверді ДП «Стрийське лісова господарство» 123 372
7. Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації 679 ФОП Нетудихата Ольга Анатоліївна 185 367
8. Плисківський психоневрологічний інтернат 675 тверді ФОП «Килівник Світлана Іванівна» 346 950
9. Відділ освіти Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області 641 ТОВ Агрофірма «Голуба Нива», 125 000
10. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат 625 тверді Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп» 385 000
11. КУ КУСОР Атинський психоневрологічний інтернат 620 ФОП «Проскурнік Олег Віталійович» 277 760
12. Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка» 601 тверді ДП « Жмеринський райагроліс « ВОКСЛП «Віноблагроліс» 452 900
13. КУ «Шаргородська центральна районна лікарня» 600 Дочірне підприемство «Шаргородський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» 388 800
14. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл 585 тверді Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп» 338 223
15. Військова частина А1363 570 Кругляк – техсировина для ВТП (штб) сосна ДП Новомосковський військовий лісгосп 399 282
16. Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг Могилів – Подільського Району Вінницької обл. 559 тверді Дочірнє підприємство «Могилів-Подільський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» 136 884
17. Філія «ЦТС» Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» 547 тверді ТОВ «Надія» 437 664
18. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації 542 хвойні та м’які ДП Старосамбірське ЛМГ 674 700
19. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат 542 м’які Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп» 385 000
20. Відділ освіти Перемишлянської райдержадміністрації 542 ДП Золочівське лісове господарство 156 000
21. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл 535 соснові Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп» 338 223
22. Відділ освіти Конотопської міської ради 510 тверді ДП «Конотопське лісове господарство» 1 140 696
23. Відділ освіти Деражнянської районної державної адміністрації 508 тверді СЛКП «Флора» 198 973
24. Деражнянська центральна районна лікарня 508 СЛКП «Флора» 462 686
25. Відділ охорони здоров’я Хустської районної державної адміністрації 500 тверді ДП «Хустське лісове дослідне господарство» 117 480
26. Державна організація Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району 493 ФОП Струтинський Вадим Леонідович 591 600
27. Відділ освіти Ніжинської районної державної адміністрації 468 ДП «Ніжинське лісове господарство» 375 870
28. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат 468 тверді ДП «Глухівське лісове господарство» 307 956
29. Відділ освіти Конотопської міської ради 465 хвойні ДП «Конотопське лісове господарство» 1 140 696
30. Відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації 460 Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство 179 676
31. Центральна районна лікарня Бердичівського р-ну 433 ДП «Бердичівське лісове господарство» 207 996
32. Відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації Сумської області 419 Путивльське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Путивльський агролісгосп» 781 184
33. КП «Лопухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 417 ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 150 000
34. Комунальний заклад «Коростенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської районної ради 410 ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» 113 160
35. КЗ Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат і-ііі ступенів Хмельницької обласної ради 387 м’які СЛКП «Флора» 192 304
36. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат 385 м’які ДП «Глухівське лісове господарство» 307 956
37. Відділ освіти Камінь-Каширської районної державної адміністрації 375 ДП « Камінь-Каширське лісове господарство» 534 600
38. Комунальна установа «Олевська центральна районна лікарня» Олевської районної ради 355 ДП»Білокоровицький лісгосп» 553 500
39. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Тернополя 325 тверді ДП «Тернопільське лісове господарство» 172 800
40. Відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації 265 мішані ФОП Риба В’ячеслав Володимирович 198 750
41. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 208 Приватне сільськогосподарче підприємство «Колос» 137 500

 

 

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