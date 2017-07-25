Ціна дров по Україні в липні

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Липня 2017
Найдорожчі дрова замовляють на Сході, але й лісовий Захід примудряється купувати якнайдорожче.
За даними з «Прозорро», у липні понад 40 замовників уклали угоди на постачання дров на суми понад 100 тис грн. У таблиці наведена інформація про ціну за кубометр, перераховану без ПДВ у тих випадках, де податок був включений до ціни.
Дрова купувались двох типів – з твердих або м’яких порід дерева. Зазвичай перші дорожчі приблизно на 20%. У багатьох випадках в договорах не конкретизувалось який саме вид дров замовляється. Замовники завжди включали в закупівельну ціну вартість доставки.
У кількох випадках ціна дров значно завищена по відношенню до середнього рівня.
Наприклад, дрова з твердих пород дерева в основному замовляли по 500-600 грн. за кубометр. Однак підрозділи «Укрпошти» в Дніпрі та Харкові замовили їх дорожче від 800 грн. Низка установ Львівщини та Закарпаття в лісових Карпатах замовляли тверду деревину від 700 грн.
|Замовник
|Ціна за кубометр без ПДВ, грн.
|Вид деревини
|Переможці
|Сума договору, грн.
|1. ПАТ «Укрпошта» в особі дніпропетровської дирекції
|875
|–
|ФОП «Попов Дмитро Васильович»
|717 700
|2. Відділ освіти Великобурлуцької райдержадміністрації Харківської області
|817
|–
|ФОП Цуканова Юлія Олександрівна
|2 385 000
|3. ПАТ «Укрпошта» в особі харківської дирекції
|800
|тверді
|ФОП Назаренко Владислав Сергійович
|320 000
|4. Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України
|740
|тверді
|ДП «Боринське лісове господарство»
|152 736
|5. Управління освіти Берегівської міської ради
|713
|тверді
|«Берегівське лісове господарство»
|168 974
|6. відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області
|690
|тверді
|ДП «Стрийське лісова господарство»
|123 372
|7. Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації
|679
|–
|ФОП Нетудихата Ольга Анатоліївна
|185 367
|8. Плисківський психоневрологічний інтернат
|675
|тверді
|ФОП «Килівник Світлана Іванівна»
|346 950
|9. Відділ освіти Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області
|641
|–
|ТОВ Агрофірма «Голуба Нива»,
|125 000
|10. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат
|625
|тверді
|Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп»
|385 000
|11. КУ КУСОР Атинський психоневрологічний інтернат
|620
|–
|ФОП «Проскурнік Олег Віталійович»
|277 760
|12. Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка»
|601
|тверді
|ДП « Жмеринський райагроліс « ВОКСЛП «Віноблагроліс»
|452 900
|13. КУ «Шаргородська центральна районна лікарня»
|600
|–
|Дочірне підприемство «Шаргородський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс»
|388 800
|14. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл
|585
|тверді
|Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп»
|338 223
|15. Військова частина А1363
|570
|Кругляк – техсировина для ВТП (штб) сосна
|ДП Новомосковський військовий лісгосп
|399 282
|16. Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг Могилів – Подільського Району Вінницької обл.
|559
|тверді
|Дочірнє підприємство «Могилів-Подільський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс»
|136 884
|17. Філія «ЦТС» Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»
|547
|тверді
|ТОВ «Надія»
|437 664
|18. Відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації
|542
|хвойні та м’які
|ДП Старосамбірське ЛМГ
|674 700
|19. Комунальна установа Сумської обласної ради Краснопільський психоневрологічний інтернат
|542
|м’які
|Краснопільське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Краснопільський агролісгосп»
|385 000
|20. Відділ освіти Перемишлянської райдержадміністрації
|542
|–
|ДП Золочівське лісове господарство
|156 000
|21. Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради Сумська обл
|535
|соснові
|Великописарівське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Великописарівський агролісгосп»
|338 223
|22. Відділ освіти Конотопської міської ради
|510
|тверді
|ДП «Конотопське лісове господарство»
|1 140 696
|23. Відділ освіти Деражнянської районної державної адміністрації
|508
|тверді
|СЛКП «Флора»
|198 973
|24. Деражнянська центральна районна лікарня
|508
|–
|СЛКП «Флора»
|462 686
|25. Відділ охорони здоров’я Хустської районної державної адміністрації
|500
|тверді
|ДП «Хустське лісове дослідне господарство»
|117 480
|26. Державна організація Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району
|493
|–
|ФОП Струтинський Вадим Леонідович
|591 600
|27. Відділ освіти Ніжинської районної державної адміністрації
|468
|–
|ДП «Ніжинське лісове господарство»
|375 870
|28. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат
|468
|тверді
|ДП «Глухівське лісове господарство»
|307 956
|29. Відділ освіти Конотопської міської ради
|465
|хвойні
|ДП «Конотопське лісове господарство»
|1 140 696
|30. Відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації
|460
|–
|Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство
|179 676
|31. Центральна районна лікарня Бердичівського р-ну
|433
|–
|ДП «Бердичівське лісове господарство»
|207 996
|32. Відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації Сумської області
|419
|–
|Путивльське дочірнє агролісогосподарське підприємство «Путивльський агролісгосп»
|781 184
|33. КП «Лопухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
|417
|–
|ДП «Брустурянське лісомисливське господарство»
|150 000
|34. Комунальний заклад «Коростенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської районної ради
|410
|–
|ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс»
|113 160
|35. КЗ Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат і-ііі ступенів Хмельницької обласної ради
|387
|м’які
|СЛКП «Флора»
|192 304
|36. Комунальна установа Сумської обласної ради Будищанський психоневрологічний інтернат
|385
|м’які
|ДП «Глухівське лісове господарство»
|307 956
|37. Відділ освіти Камінь-Каширської районної державної адміністрації
|375
|–
|ДП « Камінь-Каширське лісове господарство»
|534 600
|38. Комунальна установа «Олевська центральна районна лікарня» Олевської районної ради
|355
|–
|ДП»Білокоровицький лісгосп»
|553 500
|39. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Тернополя
|325
|тверді
|ДП «Тернопільське лісове господарство»
|172 800
|40. Відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації
|265
|мішані
|ФОП Риба В’ячеслав Володимирович
|198 750
|41. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
|208
|–
|Приватне сільськогосподарче підприємство «Колос»
|137 500
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