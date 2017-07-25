Тротуар в Слов’янську відремонтує дружина директора КП, їй підіграла фірма депутата БПП

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Управління ЖКГ Слов’янської міськради (Донецька обл) 24 липня провело аукціон щодо ремонту тротуару, за результатами якого пропозиція ФОП Лещенко Людмили Сергіївни була найдешевшою і склала 1,70 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Єдиним конкурентом Лещенко на аукціоні було ТОВ «Ектолайн», яке належить родині депутата Слов’янської міськради від БПП Сергія Савченка. Фірма пропонувала провести роботи на 5% дорожче, в ході торгів фірми не понижували свої ставки. «Ектолайн» для участі в тендері не завантажило до «Прозорро» жодного документа.

Йдеться про ремонт тротуару по правій стороні вул.Свободи, площа робіт складе майже 2,5 тис кв м. Термін виконання робіт сторони погодять під час підписання угоди, буде виплачено 30% авансу.

В квітні управління відмінило два тендери на проведення ремонту тротуару лівої та правої сторони вул. Свободи через дискваліфікацію всіх учасників, які подали неповний пакет документів. В обох тендерах приймала участь і ФОП Лещенко. У неї були відсутні документи щодо оренди будтехніки, виконання аналогічних робіт та про наявність необхідної кількості кваліфікованих працівників.

22 червня ЖКГ Слов’янської міськради за безконкурсною процедурою уклало угоду з Лещенко щодо ремонту лівої частини тротуару за 1,27 млн грн, що при дискваліфікації на тендері вона пропонувала виконати ці роботи на 18% дешевше – за 1,08 млн.

Перед укладанням угоди Лещенко завантажила в «Прозорро» угоди на мінімальну зарплату з робітниками та договір про оренду будтехіки ПП «Сан», яке належить її чоловіку Григорію Лещенко. Раніше він був директором ліквідованого в 2009 році КП Слов’янської міськради «Слов’янське підрядне ремонтно-будівельне підприємство». Зараз він є директором КП «Миколаївске УКБ». Миколаївська міськрада до децентралізації в 2017 році входила до Слов’янської міськради. Він значиться в поданих до «Прозорро» документах ФОП Лещенко як її офіційний представник на тендері.

З серпня 2016 року ФОП Лещенко уклала 10 договорів на загальну суму 2,30  млн грн., всі замовлення вона отримала в Слов’нську.

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