Сербін за третину мільярда зведе на Осокорках круту школу втричі дорожче від звичайної

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 21 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Подолжилбуд» будівництво школи у Дарницькому районі Києва за 387,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня 2018 р. на ділянках 65 і 66 мкр-н 10 ж/м Осокорки зведуть чотириповерхову загальноосвітню енергонезалежну школу «Інтелект» на 1 080 учнів із басейном, тепло- холодопостачанням від ґрунтових насосів, системою «розумний дім» і LED-освітленням. На будівельні роботи піде 281,58 млн грн., на устаткування – 105,48 млн грн., на медичні вироби – 471 тис грн.

Саме будівництво коштує 261 тис грн. за учнівське місце. Це втричі дорожче від опосередкованої вартості будівництва звичайних шкіл без басейнів та нововведень, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.

Субпідрядник ТОВ «Українські інфосистеми» Ярослава Холодова за 20% суми влаштує кабельні мережі, IP-телефонію, Wi-Fi, відеонагляд, телебачення, охоронну сигналізацію, систему контролю та управління доступом, дротове мовлення, диспетчеризацію, шкільне радіо, інтерактивний супровід навчання. Стільки ж дадуть ТОВ «ПІК «Безпечні системи» Надії Пунько та Юрія Ліповцева на пожежну сигналізацію, оповіщення, блискавкозахист, системи пожежогасіння і димовидалення, вогнезахист несучих конструкцій тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів, плити ПК 72-15-8 коштують по 4 837 грн., а ПК 72-10-8 – 3 900 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Зараз їх продають дорожче – відповідно по 6 388 грн. і 4 757 грн.

Сортовий гарячекатаний прокат зі сталі 3сп і гарячекатану арматурну сталь замовили по 15-16 тис грн./т, а цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 – по 2,42 грн./шт. Ціни хвойних брусів і дощок не перевищують 3 тис грн./куб. м. Це відповідає ринковим цінам.

Кубометр піску природного рядового коштує 143 грн., щебеню 10-20 мм марки М1000 – 401 грн., цементного розчину М150 – 915 грн., а бетону В30 М400 10-20 мм – 1 629 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м, а подібний бетон продають по 1 193 грн./куб. м.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу Б марки 1 – 1 293 грн./т. На нещодавньому тендері Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради він коштував 1 500 грн./т.

Проекційний екран Da-Lite Giantscreen Electrol 438х700 – 292 тис грн., хоча в квітні 2016 року він продавався по 9 621 євро, або 282 тис грн.

Кабель Unitronic BUS EIB 2x2x0.8 коштує 44,70 грн./м, тоді як на ринку його можна знайти по 24,99 грн./м.

Пропіленгліколь 30% купили по 27,65 грн./л, а HFC 227ea Хладон – по 1 201 грн./кг.

Комп’ютери вчителя і учня з Windows та офісним софтом коштують по 21-22 тис грн.

Світодіодні накладні панелі для класів 220В, 3400Лм, IP20 з вбудованим драйвером з інтерфейсом управління DALI (Opple LED Panel RC-Si-E RE295-37W-4000 WH-Up) обійдуться у 3 315 грн./шт.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 46,00 млн грн., решта – у наступному році. На заробітну плату піде 25,05 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 7,27 млн грн. Забезпечення виконання договору складає 2,71 млн грн., або 0,07%. Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 388,34 млн грн.

«Подолжилбуд» належить екс-нардепу від «Батьківщини» Юрію Сербіну.

Із 2004 р. родина Сербіних володіє ТОВ «Екобуд», яке у свою чергу є співвласником ТОВ «Екобудінвест». Їхніми партнерами по цій фірмі від самого заснування є ПАТ «Фірма «Фундамент» із групи компаній, пов’язаних із директором «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеславом Непопом, депутатом Київради від «Блоку Петра Порошенка».

У грудні 2016 р. «Житлоінвестбуд-УКБ» замовив «Подолжилбуду» влаштування Центру Соціальних служб у Святошинському районі за 49,89 млн грн.

Як і тоді, єдиним конкурентом було ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» зі статутним капіталом 15 тис грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Засновником значиться Євгеній Рябокінь, а підписантом – Олександр Мирний.

Компанія зі схожою назвою – ТОВ «Український холдінг будівельних проектів» Нігіни Рахмонової серед інших великих проектів зводила логістичний комплекс для «Рошену». Її директором раніше був той же Мирний.

Із червня 2016 р. суперник виграв тендерів виключно «Житлоінвестбуд-УКБ» на 271,74 млн грн., у тому числі на будівництво житла в Солом’янському районі за 198,28 млн грн.

ТОВ «Ювента-Груп Україна» вимагало збільшити строк надання остаточної договірної ціни з розрахунками з 1 до 5 днів та приймати ці документи лише в електронному вигляді. Замовник відмовився, пославшись на відсутність дискримінації та терміновість. Причому в законі «Про публічні закупівлі» немає вимог щодо строків подання договірної ціни.

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