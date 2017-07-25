СБУ Кіровоградщини придбала комфортний бусик за 1,5 мільйони – дорожче від Генпрокуратури

Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 20 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автомир» мікроавтобус Volkswagen за 1,55 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить обласному СБУ восьмимісний автомобіль спеціалізованого призначення Volkswagen Т6 Caravelle TL.

Авто матиме подушки безпеки водія і пасажира, тризонний клімат-контроль, багатофункціональний дисплей та систему розпізнавання втоми водія, 6,3-дюймовий кольоровий TFT-дисплей з функцією Touchscreen та сенсором наближення, радіо, CD/МРЗ-програвач, картоприймач SD, 8 динаміків, роз’єм USB та мультимедійний вхід (AUX-IN) для підключення зовнішніх аудіо джерел, з функцією навігації, світлову сигналізацію синього та червоного кольору. Сидіння матимуть обивку з тканини у дизайні «Kufamo».

Конкурентами переможця були дилер Volkswagen ТОВ «Автосоюз» Олександра Шморгуна та Олени Маслівець, а також ТОВ «Автогранд Миколаїв» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр», бенефіціаром яких вказана одна людина – мешканець Хмельницького Анатолій Ящук. Їх пропозиції були вищі від «Автомиру». Очікувана вартість склала 1,70 млн грн.

Засновниками київського ТОВ «Автомир» є кияни Михайло Басій, Артем Григорян, Юрій Непомнящий, Олександр Нестеренко, який очолює підприємство.

У кінці грудня 2016 року Генеральна прокуратура України купила у ТОВ «Автосоюз» для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Volkswagen Т6 Caravelle у дешевшій комплектації LR Saksonia 2.0 TDI 140PS за 1,38 млн грн.

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