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Комунальники Кернеса замовили його ж оточенню самоскидів на 25 мільйонів

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КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради 19 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автоком» вантажних автомобілів на 24,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 4 липня мали поставлять 10 самоскидів Ford Cargo 3536D 6х4 Євро 5 вантажопідйомністю 19,7 т 2016 року випуску по 2,47 млн грн.

Вони будуть обладнані кондиціонером, магнітолою та жовтим проблисковим маячком на всю ширину кабіни. Гарантійний строк становить два роки без обмеження пробігу.

Група «Автек» продає такі автомобілі вантажопідйомністю 21,5 т без маячка на 10% дорожче – по 89 950 євро, або 2,71 млн грн.

Угода передбачала забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 2%. Її ціна на 16% нижча від очікуваної вартості в 29,60 млн грн.

Єдиним конкурентом було запорізьке ТОВ «Укрспецтехінвест» Дмитра Сліпченка та Юрія Плюшка, який керував нині ліквідованим ТОВ «Укрспецавто» Євгена Рапінчука. У держреєстрі суперник вказав номери телефону +380612393646 та +380675247612, які також використовувало ТОВ «Альфатех».

Натомість дві інші фірми не допустили до аукціону.

ТОВ «Логістик Машинері» не подало форму тендерної пропозиції та не вказало місцезнаходження обладнання та матеріально-технічної бази, ПІБ і номер телефону керівника одного з покупців, а також свій правовий статус у загальних відомостях.

У пропозиції ТОВ «Торговий дім Автокраз» не було коректора фар та поперекового упору і підігріву крісла водія. Також фірма не вказала предмет одного з аналогічних договорів та місцезнаходження обладнання й матеріально-технічної бази, не підтвердила наявність власної оргтехніки, не принесла акти до договору оренди нежитлового приміщення у ПАТ «АвтоКрАЗ».

Місцевий «Автоком» належить киянину Юрію Ігнатку і харків’янам Вадиму Євтюшкіну та Ігорю Аріху. Останній є депутатом Харківської міськради, соратником мера Геннадія Кернеса та фігурантом історій про виділення безкоштовно землі в Харкові за кооперативною схемою.

Юрій Ігнатко разом з Іваном Тюпою і Миколою Сибірцевим володіє ТОВ «Авеста-Буд», чиїм підписантом є Сергій Велигоша, якого теж пов’язують із земельними махінаціями у Харкові. Власником цієї фірми раніше був Василь Ігнатко, екс-депутат Закарпатської облради від Партії регіонів.

Євтюшкін також володіє АТЗТ «Автомар », ТОВ «Автомар Трейд» та ПП фірма «Соломєя» сам і ТОВ «ЕМІ-Україна» Семеном Циганком і тим же Аріхом.

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