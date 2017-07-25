Фірма виграла у військового лісгоспу мільйон на постачання армії деревини з Чернігівщини

Міністерство оборони 14-17 липня за результатами тендерів уклало низку угод на постачання деревини на 6,04 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Сировина для рудстійки Ø 20-24 см, довжиною 4-6 м обійшлась міністерству по 1480 грн. за кубометр, сировина Ø 15-18 см такої ж довжини – по 1485 грн. Місцем доставки вказано військова частина А0543 у с. Ольшаниця Київської області, однак приміткою стоїть ст. Маріуполь-Порт.

Держпідприємствто «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» отримало підряди на 1,06 млн грн., ДП «Чигиринський лісгосп» – на 0,42 млн грн.

Найбільшу ж суму 4,57 млн грн. виграло ТОВ «ВР Північ», фірма торгувалась на аукціонах, знижуючи свою пропозицію на 15%.

На одному з лотів ціною понад 900 тис грн. серед конкурентів «ВР Півночі» був державний «Чернігівський військовий лісгосп». Однак він програв торги, не знижуючи ціну, а фірма опустила до 819 тис грн. При цьому «ВР Північ» у своїй заявці надало паспорти деревини від цивільного лісгоспу з того ж регіону – ДП «Чернігівське лісове господарство».

Конкурентами головного переможця по всіх торгах були ТОВ «Овручська деревообробна компанія» і ТОВ «Аллон лтд».

ТОВ «ВР Північ» належить британській фірмі «Інвестмент кампейн рдж лп». Її бенефіціарами вказано мешканок Чернігова Любов Яковчук (дружина начальника ВП Чернігівська дистанція колії ПАТ «Українська залізниця» Сергія Яковчука) та Катерину Петренко. Раніше засновниками фірми були бізнесмени Олег Венгер та Ігор Романенко.

Довідково

Військова частина А1363 19 липня уклала угоду на постачання деревини на 400 тис грн. з ДП «Новомосковський військовий лісгосп». Сосновий кругляк 2с діаметром 26-35 коштував 1098 грн., діаметром 20-25 – 1056 грн., техсировина діаметром 6-13 см – 684 грн. за кубометр.

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