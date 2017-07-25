Адамовський поділив з «ОККО» чверть мільярда армії на дизель

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Міністерство оборони України 20 липня за результатами тендеру уклало три угоди про постачання дизельного палива до листопада на загальну суму 289,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Газтрейд» за 194,60 млн грн. поставить 9 тис т дизелю ULSD 10 ppm (еквівалент ДП-Л-Євро5-В0) виробництва «Hellenic Petroleum S.A.» (Греція). Із них 7 тис т коштує 21 957 грн., а 2 тис т – 20 450 грн. за тонну.

Це відповідно на 5% дорожче та на 2% дешевше від середньої ринкової гуртової ціни дизпалива, яка, за даними «OilNews», зараз становить 20 860 грн./т. При цьому Міністерство оборони платить за отримане паливо вже по факту поставки, що підвищує закупівельну ціну.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 6% на торгах щодо більшого лоту і 12% на торгах щодо меншого лоту.

ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») дадуть 95,09 млн грн. за 4 400 т дизпалива ДТ-Л-К5 сорту С від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) по 21 612 грн/т.

У цьому випадку паливо коштує на 4% дорожче від ринку.

Ціна угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі за цим лотом у 102,52 млн грн.

Переможці змагались лише між собою.

Нагадаємо, після прекваліфікації «ОККО Контракт» оскаржила в АМКУ допущення свого конкурента ТОВ «Нафтотрейд-Капітал». За словами скаржника, той заявив про наявність восьми столів, восьми крісел та однієї шафи, проте інвентарні карти обліку надав лише на сім столів і сім крісел. Адмінколегія погодилась та зобов’язала замовника скасувати допущення «Нафтотрейд-Капітал» до торгів, що той і зробив.

Дніпровський «Газтрейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. створений у листопаді 2016 р. під назвою «Рапторія». Він належав Вікторії Косинській – власниці ТОВ «Адамант Ін» з Миколою Демченком, яка раніше володіла ТОВ «Сафіра» і керувала ТОВ «Сокар Груп».

У січні «Газтрейд» переоформили на Дмитра Львова з Кам’янського, а в квітні він почав отримувати держпідряди, переважно в Міноборони на поставку палива виробництва «Август Пром» і ТОВ «Трейд Коммодіті», зареєстрованих за однією адресою.

Покровителем «Трейд Коммодіті» Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 рр.. Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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