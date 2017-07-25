Адамовський поділив з «ОККО» чверть мільярда армії на дизель

Міністерство оборони України 20 липня за результатами тендеру уклало три угоди про постачання дизельного палива до листопада на загальну суму 289,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Газтрейд» за 194,60 млн грн. поставить 9 тис т дизелю ULSD 10 ppm (еквівалент ДП-Л-Євро5-В0) виробництва «Hellenic Petroleum S.A.» (Греція). Із них 7 тис т коштує 21 957 грн., а 2 тис т – 20 450 грн. за тонну.

Це відповідно на 5% дорожче та на 2% дешевше від середньої ринкової гуртової ціни дизпалива, яка, за даними «OilNews», зараз становить 20 860 грн./т. При цьому Міністерство оборони платить за отримане паливо вже по факту поставки, що підвищує закупівельну ціну.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 6% на торгах щодо більшого лоту і 12% на торгах щодо меншого лоту.

ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») дадуть 95,09 млн грн. за 4 400 т дизпалива ДТ-Л-К5 сорту С від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) по 21 612 грн/т.

У цьому випадку паливо коштує на 4% дорожче від ринку.

Ціна угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі за цим лотом у 102,52 млн грн.

Переможці змагались лише між собою.

Нагадаємо, після прекваліфікації «ОККО Контракт» оскаржила в АМКУ допущення свого конкурента ТОВ «Нафтотрейд-Капітал». За словами скаржника, той заявив про наявність восьми столів, восьми крісел та однієї шафи, проте інвентарні карти обліку надав лише на сім столів і сім крісел. Адмінколегія погодилась та зобов’язала замовника скасувати допущення «Нафтотрейд-Капітал» до торгів, що той і зробив.

Дніпровський «Газтрейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. створений у листопаді 2016 р. під назвою «Рапторія». Він належав Вікторії Косинській – власниці ТОВ «Адамант Ін» з Миколою Демченком, яка раніше володіла ТОВ «Сафіра» і керувала ТОВ «Сокар Груп».

У січні «Газтрейд» переоформили на Дмитра Львова з Кам’янського, а в квітні він почав отримувати держпідряди, переважно в Міноборони на поставку палива виробництва «Август Пром» і ТОВ «Трейд Коммодіті», зареєстрованих за однією адресою.

Покровителем «Трейд Коммодіті» Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 рр.. Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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