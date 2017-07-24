У Кличка більше місяця не вносять інформацію до реєстру містобудівних умов та обмежень

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органі Київської міської ради (КМДА) не вніс жодних відомостей до реєстру містобудівних умов та обмежень, хоча він повинен це робити після 10 червня цього року, коли набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності.

На сайті Київмістобудування створений реєстр містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, втім станом на 21 липня він не заповнений, в ньому відсутня інформація.

Щодо великих обласних центрів України, то на офіційних сторінках місцевої влади Одеси, Дніпра, Харкова відсутні містобудівні реєстри. Разом з тим реєстр містобудівних умов та обмежень нещодавно почав діяти у Львові.

У більшості інших обласних центрів поки не створені містобудівні реєстри. Водночас вони діють у Івано-Франківську, Кропивницькому, Черкасах. А у Чернівцях на сайті міської ради опубліковані переліки виданих будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок за 2015 та 2016 роки, втім відсутня інформація за 2017 рік.

На сайтах Миколаївської та Луцької міських рад створені окремі сторінки для реєстрів містобудівних умов та обмежень. Але вони поки не заповнені.

Згідно зі змінами у містобудівному законодавстві, відомості про надані містобудівні умови та обмеження підлягають внесенню до реєстру містобудівних умов та обмежень. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт уповноваженого органу містобудування та архітектури. Реєстр повинен мати пошукову систему за датою та номером наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень, а також замовником, назвою та адресою об’єкта будівництва.

Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, інформація вноситься до реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати надання всіх без винятку містобудівних умов та обмежень, змін до них, скасування або їх зупинення.

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