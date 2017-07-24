«Прокладці» докинули ще півмільярда на Подільський міст, приховавши ціни і субпідрядників

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» 20 липня уклало угоду з ТОВ «Еко-Буд-Трейд» про додаткові роботи з будівництва Подільського мостового переходу на 444,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 липня 2018 року мають збудувати лівоповоротний з’їзд та укріпити тимчасові опори ділянки над Дніпром МО-1, МО-2, МО-3, МО-4.

Гарантійний строк на основні несучі конструкції (у т. ч. штучні споруди) та інженерні комунікації становить десять років, на будівельно-монтажні роботи (у т. ч. дорожній одяг проїздів і тротуарів) – п’ять років, на світлофорні об’єкти та елементи організації дорожнього руху – три роки.

Фінансування передбачено порівну в цьому та наступному роках. На заробітну плату піде 11,07 млн грн., тобто трохи більше двох відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 1,81 млн грн.

Закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації, оскільки в березні «Еко-Буд-Трейд» став генпідрядником цього будівництва, вигравши два тендери на 6,10 млрд грн. Їх провели ще у «Віснику держзакупівель», тому ані договори, ані кошториси не були оприлюднені. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Також невідомими лишились субпідрядники переможця. Нині закуповуються додаткові роботи, тож кошторисна документація теж не опублікована.

Першозасновником «Еко-Буд-Трейд» був Дмитро Кириченко із с. Росава на Київщині. Нинішній власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Директором «Еко-Буд-Трейду» із березня 2016 р. є Сергій Васильович Драч, колишній перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а до того – голова наглядової ради вищезгаданого «Київміськбуду».

Усього з грудня 2015 р. «Еко-Буд-Трейд» отримав держпідрядів на 7,55 млрд грн.

Довідково:

Подільський мостовий перехід будується з 1993 р. За даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, у 2012 р. кошторис проекту складав 7,63 млрд грн. Із цієї суми станом на початок 2016 р. було профінансовано 3,68 млрд грн.

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