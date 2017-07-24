Поліграфкомбінат «Україна» замовив голландцям систему персоналізації паспортів за 1,7 мільйона євро

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 17 липня уклало угоду з компанією «IAI industrial systems B.V.» (Нідерланди) про закупівлю обладнання на 1,70 млн євро, або 50,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 13 січня 2018 року поставлять, змонтують і налагодять автоматичну систему для персоналізації паспортів, проведуть технічний інструктаж і забезпечать виробниче супроводження.

Голландська «IAI industrial systems B.V.» виробляє лазерні та оптичні системи для персоналізації захищених паспортів і карток, безпеки банкнот і документів. Із квітня 2015 року вона отримала в Україні підрядів щонайменше на 186,16 млн грн.

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